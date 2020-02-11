Шокирующий прогноз: до 80% жителей Земли заразятся коронавирусом

11 февраля 2020     8
Шокирующий прогноз: до 80% жителей Земли заразятся коронавирусом

От 60 до 80% жителей земного шара могут заразиться коронавирусом нового типа 2019-nCoV — от которого сейчас страдает материковый Китай. Такое шокирующее предсказание, как передает The Guardian, сделал ведущий гонконгский эпидемиолог Гэбриэл Лян.
Так он отреагировал на заявление главы Всемирной организации здравоохранения, который назвал «вершиной айсберга» официальную статистику заболеваемости коронавирусом за границами Китая.

Лян сказал, что настало время определить «размеры и форму айсберга». Ученые полагают, что каждый зараженный передает вирус примерно двум другим людям, то есть показатель поражения вируса может составить 60-80%.

Он считает, что его прогноз может стать реальностью, если инфекцию, вызывающую пневмонию, не удастся локализовать.

Пока абсолютное большинство заражений — более 40 тыс. случаев наблюдается в Китае. Новую болезнь, которая преодолела видовой порог и передалась от животного к человеку, выявили у жителей города Ухань, где проживают до 15 млн человек.
Сейчас этот огромный город изолирован, но Лян задается вопросом, сколько может продолжаться такой карантин.

Если меры, принятые китайскими властями, не помогут снять распространение болезни, каждый носитель вируса может заразить не меньше двух человек, что в конечном итоге приведет к инфицированию более половины жителей планеты.

«Заразятся ли 60-80% населения Земли? Может быть, нет. Может, это произойдет волнообразно. Может быть, количество летальных исходов снизится. Допустим, меры Китая сработают. Но насколько долго можно держать школы закрытыми? Как долго можно блокировать целый город?», — отметил эксперт.

Справка:

Гэбриэл Лян является одним из экспертов мирового уровня в сфере коронавирусных эпидемий. В 2002-2003 годах он работал вместе со своими британскими коллегами над сдерживанием эпидемии атипичной пневмонии.



Вторник, 11 февраля 2020 г. 1485

Источник: Портал Информер

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