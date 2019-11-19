Штат и заработную плату муниципальных служащих в Севастополе хотят увеличить

При Заксобрании Севастополя начнёт функционировать рабочая группа для поддержки местного самоуправления. Данный проект постановления депутаты приняли во вторник. Документ предложил рассмотреть спикер парламента Владимир Немцев. По его словам, необходимость создать рабочую группу связана с многочисленными обращениями глав муниципалитетов.

«Поступили обращения глав внутригородских муниципальных образований города Севастополя, председателя региональной общественной организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации по вопросу создания при Законодательном собрании города Севастополя рабочей группы по проработке проблемных вопросов в организации местного самоуправления в городе Севастополе», – сообщил председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

Рабочая группа решит, какие поправки необходимо внести в севастопольское законодательство, чтобы улучшить работу местного самоуправления. Также члены группы рассмотрят вопросы увеличения штата и зарплат муниципальных служащих, в связи с возрастающими полномочиями районных администраций.

«Звучало от них предложение в том числе и по расширению штатного состава муниципалитетов, ну и увеличения, конечно, фонда оплаты труда. С чем это связано? С тем, что, ни для кого не секрет, мы все говорим о том, что нужно давать больше полномочий муниципалитетам», – рассказал председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.







Вторник, 19 ноября 2019 г. 58

Источник: Портал Информер