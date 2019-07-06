Штормовое предупреждение в Крыму на 6 июля

Ливни, шквальный ветер и град ожидаются в Крыму в ближайшие часы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 6 июля в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют избежать нахождения на улице.

Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы, не укрывайтесь под крупными деревьями и опасайтесь плохо закрепленных элементов наружных конструкций.