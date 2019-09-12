Штормовое предупреждение в Крыму

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение в Крыму на ближайшие два дня из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 12 сентября, в течение суток 13 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан избегать плохо закрепленных наружных конструкций, не ходить под балконами и крупными деревьями, по возможности оставаться в помещении.





Четверг, 12 сентября 2019 г. 122

Источник: Портал Информер