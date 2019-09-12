Штормовое предупреждение в Крыму

12 сентября 2019     23
Штормовое предупреждение в Крыму

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение в Крыму на ближайшие два дня из-за сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Республике Крым.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 12 сентября, в течение суток 13 сентября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 17-22 метров в секунду», – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан избегать плохо закрепленных наружных конструкций, не ходить под балконами и крупными деревьями, по возможности оставаться в помещении.


Четверг, 12 сентября 2019 г. 122

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников Навального
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников Навального

С утра 12 сентября в десятках российских городов идут обыски в помещениях штабов сторонников скандально известного оппозиционера Алексея Навального и по месту …


Священник посоветовал пожилой женщине «остудить свой пукан»
Священник посоветовал пожилой женщине «остудить свой пукан»

Священник РПЦ отец Дионисий (Васецкий), которого обвинили в избиении 58-летней сотрудницы храма Тамары Филипповой, написал грубый комментарий девушке во «ВКонтакте». Как утверждают …


Крымский астроном открыл новую комету, прилетевшую из другой звездной системы
Крымский астроном открыл новую комету, прилетевшую из другой звездной системы

Это открытие может стать одним из крупнейших достижений современной астрономии. Его сделал сотрудник Крымской станции Астрономического института имени Штернберга МГУ Геннадий Борисов, …


Театральная улица переедет из Артбухты
Театральная улица переедет из Артбухты

В октябре «Театральная улица» будет демонтирована и для этого необходимы силы и средства. Как рассказал руководитель проекта Валерий Александрин – …


Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Американские разведслужбы установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, но ни одно из …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты