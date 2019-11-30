Штормовое предупреждение объявлено в Крыму

МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму на 1 декабря в связи с сильным ветром и дождем со снегом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 1 декабря в Крыму ожидаются сложные погодные условия: сильный дождь, переходящий в снег, местами очень сильные осадки; усиление северо-западного ветра 22-27 метров в секунду», – говорится в сообщении УМЧС.

В МЧС предупредили, что при сильном ветре необходимо плотно закрывать окна домов.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, не следует находиться вблизи крупных старых деревьев, а также парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, что в ночь на 30 ноября часть Симферополя, а также населенные пункты Симферопольского и Бахчисарайского районов остались без света.

Подачи электроэнергии ожидают около 3,5 тысяч человек.







Суббота, 30 ноября 2019 г. 60

Источник: Портал Информер