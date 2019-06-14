Щербакова игнорирует избирателей? А как же заветное кресло депутата?!

Вечером 13 июня в районе Технической библиотеки представители партии “Единая Россия” организовали концерт для жителей микрорайона. Событие рядовое, если не сказать обыденное в рамках уже начавшейся избирательной кампании по выборам депутатов Законодательного собрания.

Мы бы не стали о нем упоминать, если бы не одна деталь: на встрече должна была присутствовать депутат Татьяна Щербакова, широко известная в узких кругах любителей севастопольской политики своими бальными увлечениями, причастностью к “команде Чалого” и абсолютно неизвестная большинству своих будущих и нынешних избирателей.Напрасно жители микрорайона ждали своего кандидата, дабы поведать ей о своих бедах, проблемах и надеждах. Своих избирателей Щербакова просто проигнорировала.

И это неудивительно, ведь все мысли и помыслы мадам Щербаковой заняты исключительно балами, развлечениями и прочим светским времяпрепровождением. Для того, чтобы понять это, достаточно просто зайти на её страничку в Фейсбук. Для того, чтобы понять это, достаточно просто зайти на её страничку в Фейсбук.

Напрасно вы будете искать в записях депутата Заксобрания и кандидата в оные Татьяны Щербаковой информацию о встречах с избирателями. Её, по всей видимости, это не интересует. Может быть, конечно, задумывается об этом, но отнюдь не на страницах Фейсбук. Между тем, социальные сети используются публичными людьми во всем мире именно для прямого контакта с рядовыми гражданами.

Голунова и забор в Батилимане, безусловно, интересные вещи, но для депутата Заксобрания, на наш взгляд, куда как важнее те самые проблемы избирателей, о которых Щербакова то ли забыла, то ли никогда и значения особого не придавала. Мадам Щербакова же, как нам кажется, использует социальные сети просто для развлечения. Делои забор в Батилимане, безусловно, интересные вещи, но для депутата Заксобрания, на наш взгляд, куда как важнее те самые проблемы избирателей, о которых Щербакова то ли забыла, то ли никогда и значения особого не придавала. Неудивительно, что парламентария в ее округе никто из избирателей не знает, а если кто и знает, то сказать о ее депутатской деятельности на благо округа ничего не может.

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Хотелось бы сказать следующее. Услуги профессионального фотографа в Севастополе составляют от 1500 рублей в час.

Нам представляется, что Щербакова при своих доходах за просиживание в Заксе могла бы выделить и в десять раз больше на то, чтобы предстать перед жителями 5-го избирательного округа во всей красе. Но, видимо, не получилось!

Впрочем, и это без всякой связи с Татьяной Щербаковой вспоминается нам старая пословица: “Можно вывести девушку из деревни, а вот деревню из девушки – никогда”.

Источник: Портал Информер