Щербакова игнорирует избирателей? А как же заветное кресло депутата?!

Мы бы не стали о нем упоминать, если бы не одна деталь: на встрече должна была присутствовать депутат Татьяна Щербакова, широко известная в узких кругах любителей севастопольской политики своими бальными увлечениями, причастностью к “команде Чалого” и абсолютно неизвестная большинству своих будущих и нынешних избирателей.Напрасно жители микрорайона ждали своего кандидата, дабы поведать ей о своих бедах, проблемах и надеждах. Своих избирателей Щербакова просто проигнорировала.
Напрасно вы будете искать в записях депутата Заксобрания и кандидата в оные Татьяны Щербаковой информацию о встречах с избирателями. Её, по всей видимости, это не интересует. Может быть, конечно, задумывается об этом, но отнюдь не на страницах Фейсбук. Между тем, социальные сети используются публичными людьми во всем мире именно для прямого контакта с рядовыми гражданами.
Неудивительно, что парламентария в ее округе никто из избирателей не знает, а если кто и знает, то сказать о ее депутатской деятельности на благо округа ничего не может.
Нам представляется, что Щербакова при своих доходах за просиживание в Заксе могла бы выделить и в десять раз больше на то, чтобы предстать перед жителями 5-го избирательного округа во всей красе. Но, видимо, не получилось!
Впрочем, и это без всякой связи с Татьяной Щербаковой вспоминается нам старая пословица: “Можно вывести девушку из деревни, а вот деревню из девушки – никогда”.
Источник: Портал Информер
Сейчас читают:
|
Буксировка Boeing 747 по воде попала на видео
В Бахрейне авиалайнер Boeing 747-200 буксировали прямо по поверхности Персидского залива. Об этом сообщает The Sun. На кадрах видео, опубликованного …
|
Danone обвинила «Савушкин продукт» в краже дизайна упаковки
Французская компания Danone подала в суд на белорусского производителя «Савушкин продукт», обвинив в копировании дизайна серии молочных продуктов «Активия». Сумма …
|
«Опора России» выстраивает в Севастополе прямой диалог между предпринимателями и МЧС
Сегодня в Севастополе в новом формате состоялась встреча регионального отделения «Опоры России» и предпринимателей с руководством Главного управления МЧС по …
|
|
Новый 2020-ый год музей имени Крошицкого встретит в обновленном здании
Пока шедевры Куинжи, Поленова и Левитана на каникулах в выставочном зале кинотеатра «Москва», в историческом здании на проспекте Нахимова ремонтные …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!