Щербакова нарушает закон и привлекает к агитации 16-летних севастопольцев?

Статья 51 часть 9 Закона города Севастополя «О выборах депутатов Законодательного собрания» гласит: «Запрещается привлекать к предвыборной агитации лиц, не достигших на день голосования возраста 18 лет, в том числе использовать изображения и высказывания таких лиц в агитационных материалах».

Но «Единой России», видимо, это положение закона о выборах не знакомо.

8 августа на Очаковцев увидел очередной агитационный пост этой партии с известным всему городу кандидатом. Диссонансом выглядели агитаторы.

Спросив этих проводников программы «Единой России» и её кандидатов об их возрасте, узнал, что им по 16 лет, что положения закона о выборах им не рассказывали, и что вообще они агитируют, как волонтёры. Девушек можно понять — желание контактировать с народом, чем-то себя занять летом.

Но понять правящую в стране и городе партию, которая с высоких трибун заявляет о недопустимости вовлечения детей в политическую деятельность, и при этом которая сама противоречит себе, я не смог.

9 августа подал жалобу в Севастопольский избирком на эту ситуацию. И вот тут начинается самое интересное… Пока шёл в избирком, на Лазарева встретил своих старых знакомых за прежним занятием.

В этот раз девушки позвали «старшую». Ею оказалась помощница депутата Заксобрания Щербаковой Т.М. Елена Викторовна Бодорина, о чём она сообщила, продемонстрировав своё удостоверение.

Каким же я был наивным человеком, ожидая услышать конструктивный ответ на свой вопрос «почему, в нарушении закона, в агитации участвуют несовершеннолетние?» от помощника депутата Заксобрания!

А теперь внимание, практически цитата: «В рамках программы сезонного трудоустройства несовершеннолетних, эти девушки, заключив трудовой договор с Центром занятости, сейчас работают у нас».

Как человек, не первый год работающий с несовершеннолетними, являясь членом Комиссии по делам несовершеннолетних, я немного знаю, как устроена система сезонной занятости подростков. Точно могу сказать, что эта программа не стоит и не может стоять выше закона города Севастополя «О выборах…».

В таком случае почему Центр занятости не направляет на «сезонную работу» подростков на агитацию за другие партии?

Может потому, что это демонстрация полнейшей некомпетентности со стороны госпожи Бодориной? Для того, чтобы запечатлеть данный диалог и избежать вопросов к себе в будущем, я попытался сфотографировать Елену Викторовну.

Однако она накинулась на мой телефон (между прочим, полученный на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи) с попыткой его разбить (!) Тем не менее, удалось запечатлеть на камеру уровень квалификации, знания законодательства России и Севастополя, а также умение контактировать с горожанами, пусть даже приверженцами других политических взглядов, со стороны Елены Викторовны Бодориной.

<!-- -->

Что я могу сказать по итогам? Накануне избирательной кампании представители всех севастопольских отделений парламентских партий подписали соглашение о том, что обязуются провести выборы честно и в рамках закона. Получается, что договоры, подписанные с едроссами, не стоят той бумаги, на которой они напечатаны? Жалобу в Севастопольский избирком на участие несовершеннолетних в агитации на Очаковцев я всё-таки подал.

Надеюсь, что выборы 8 сентября всё-таки пройдут честно, севастопольцы смогут выбрать достойных представителей в новый созыв Законодательного собрания. Борьба продолжается, победа будет за нами!

P.S. Я был настолько ошеломлён поведением помощника депутата Законодательного собрания, что перепутал номер части 51 статьи, что слышно на видео. Всё-таки часть 9, а не часть 4.

Александр Черемёнов,

первый секретарь Севастопольского

городского комитета ЛКСМ РФ





Суббота, 10 августа 2019 г. 6

Источник: Портал Информер