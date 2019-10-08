Эй, король, а чего ты ждал?!

Свадьбу русской модели Оксаны Воеводиной с королём Малайзии обсуждала вся страна, а про развод теперь говорят по всему миру.

В 22 года Оксана Воеводина из Ростова-на-Дону победила на конкурсе «Мисс Москва», а спустя три года стала настоящей королевой.

Ее мужем стал 49-летний правитель Малайзии, который был Верховным правителем страны (это официальный титул) с 2016 года. Роскошную свадьбу сыграли в подмосковной Барвихе.Перед свадьбой Оксана приняла ислам, взяла мусульманское имяи уехала с мужем в Куала-Лумпур.Королю Мухаммаду на момент свадьбы исполнилось 49 лет. Ранее он уже был женат, но в 2008 году развелся. На малайзийский престол в 2016 году он вступил холостяком.— самый молодой из избранных королей Малайзии. Репутация у него хорошая — местные СМИ пишут о нем, как о благочестивом и богобоязненном человеке. Его замечали самолично едущим без сопровождения охраны в мечеть. Он не слишком любит носить королевские регалии, а предпочитает одеваться в традиционном духе, как и многие его подданные.В «Инстаграме» Воеводина время от времени выкладывала совместные фото и видео, на которых пара выглядела совершенно счастливой. Вскоре она родила мужу сына, которого назвали Леон.— написала она в «Инстаграме».Но сказка быстро закончилась. Через месяц после появления первенца супруги подали на развод. Бывший король остался в Малайзии, а Воеводина — в Москве. Причем отец ни разу даже не видел своего ребенка.Выяснилось, что «Мисс Москва» не такая невинная девушка, как о ней думал король. Через несколько месяцев после свадьбы было установлено, что несколько лет назад Воеводина под чужим именем ездила на телешоу «Каникулы в Мексике» и занялась сексом в бассейне с одним из его участников прямо на камеру. В консервативной мусульманской стране это открытие, конечно, никого не порадовало, а для короля оно вообще стало шоком!Если бы он знал об этом видео из бассейна, то никогда на ней не женился. Ни один ответственный человек бы не женился, не только султан.Вторая проблема — свадьба в России. Фактически супруги заключили брак за пару месяцев до этого, а праздник в Москве устраивали для семьи и близких друзей невесты (по крайней мере, так считал король). Он был совершенно не готов к тому, что семейное торжество превратится в шоу, о котором будут писать все СМИ, и был этим очень смущен.Развод также получился скандальным. Малайзийский королевский двор даже пошел на беспрецедентный шаг и опубликовал свидетельство о разводе.Оксана же предъявила бывшему мужу следующие требования: квартира в Москве стоимостьюи дом в Лондоне за. А еще она хочет получать два миллиона рублей в месяц на содержание их общего сына.Такие запросы очень впечатлили королевский двор. Бывший король заявил следующее:

А два миллиона на содержание младенца, которому едва исполнился год, короля даже развеселили.





Вторник, 8 октября 2019 г. 2444

Источник: Портал Информер