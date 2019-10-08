Эй, король, а чего ты ждал?!

Свадьбу русской модели Оксаны Воеводиной с королём Малайзии обсуждала вся страна, а про развод теперь говорят по всему миру.
В 22 года Оксана Воеводина из Ростова-на-Дону победила на конкурсе «Мисс Москва», а спустя три года стала настоящей королевой.Ее мужем стал 49-летний правитель Малайзии Туанку Мухаммад V Келантан Султан, который был Верховным правителем страны (это официальный титул) с 2016 года. Роскошную свадьбу сыграли в подмосковной Барвихе.
Перед свадьбой Оксана приняла ислам, взяла мусульманское имя Рехана и уехала с мужем в Куала-Лумпур.Королю Мухаммаду на момент свадьбы исполнилось 49 лет. Ранее он уже был женат, но в 2008 году развелся. На малайзийский престол в 2016 году он вступил холостяком.Мухаммад V — самый молодой из избранных королей Малайзии. Репутация у него хорошая — местные СМИ пишут о нем, как о благочестивом и богобоязненном человеке. Его замечали самолично едущим без сопровождения охраны в мечеть. Он не слишком любит носить королевские регалии, а предпочитает одеваться в традиционном духе, как и многие его подданные.
В «Инстаграме» Воеводина время от времени выкладывала совместные фото и видео, на которых пара выглядела совершенно счастливой. Вскоре она родила мужу сына, которого назвали Леон.
«21 мая моя жизнь разделилась на “до” и “после”. Эта любовь особенная, эти чувства совершенно новые. Я благодарна мужу за нашего сына, теперь нас трое. Спасибо, что выбрал нашу семью Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра», — написала она в «Инстаграме».
Но сказка быстро закончилась. Через месяц после появления первенца супруги подали на развод. Бывший король остался в Малайзии, а Воеводина — в Москве. Причем отец ни разу даже не видел своего ребенка.Выяснилось, что «Мисс Москва» не такая невинная девушка, как о ней думал король. Через несколько месяцев после свадьбы было установлено, что несколько лет назад Воеводина под чужим именем ездила на телешоу «Каникулы в Мексике» и занялась сексом в бассейне с одним из его участников прямо на камеру. В консервативной мусульманской стране это открытие, конечно, никого не порадовало, а для короля оно вообще стало шоком! Брак Оксаны с султаном длился несколько месяцев Если бы он знал об этом видео из бассейна, то никогда на ней не женился. Ни один ответственный человек бы не женился, не только султан.Вторая проблема — свадьба в России. Фактически супруги заключили брак за пару месяцев до этого, а праздник в Москве устраивали для семьи и близких друзей невесты (по крайней мере, так считал король). Он был совершенно не готов к тому, что семейное торжество превратится в шоу, о котором будут писать все СМИ, и был этим очень смущен.
Развод также получился скандальным. Малайзийский королевский двор даже пошел на беспрецедентный шаг и опубликовал свидетельство о разводе.
Оксана же предъявила бывшему мужу следующие требования: квартира в Москве стоимостью 96 миллионов рублей и дом в Лондоне за 640 миллионов. А еще она хочет получать два миллиона рублей в месяц на содержание их общего сына.Такие запросы очень впечатлили королевский двор. Бывший король заявил следующее: «Она что, решила, что я Билл Гейтс?»
А два миллиона на содержание младенца, которому едва исполнился год, короля даже развеселили.
Вторник, 8 октября 2019 г. 2444
Источник: Портал Информер