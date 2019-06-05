Экзаменаторы ЕГЭ залезали школьницам под юбки

Перед проведением Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку в поселке Могойтуй (к югу от Читы) экзаменаторы и проверяющие разделили старшеклассников по половому признаку и начали обыскивать на наличие шпаргалок. Родители уточнили, что даже залезали школьницам под юбки. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа».

Возмущенные дети после экзамена пожаловались папам и мама по телефону. Родители выпускников написали жалобу в министерство образования Забайкальского края, чтобы там провели проверку в отношении экзаменаторов.

Родственники ребят переживают за результаты экзамена по русскому языку. Они говорят, что дети, испытавшие стресс, могли переволноваться и сдать ЕГЭ на низкий балл.

3 июня в России прошёл обязательный для выпускников Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку. Его сдали 674 тысячи школьников в 5,4 тысячи пунктах в России и за рубежом. Выпускники решали 27 заданий в течение 3,5 часа. До 20 июня станут известны результаты тестирования.

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