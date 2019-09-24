Экозащитники Крыма

С 13 по 15 сентября 2019 года в городе Евпатория на базе детского оздоровительного лагеря имени Ю.А. Гагарина проходил XVI Республиканский Слёт юных экологов Крыма. Прохорову Ивану, как юному корреспонденту, удалось побывать на мероприятии.

Участники экопроекта — учащиеся старших классов из 14 муниципальных образований полуострова. Итого 20 команд, состоящих из тех ребят, кому дорога природа, кому важно сохранять экологический фон родного Крыма, кто искренне переживает за родной край.

Лидеров экологического направления и победителей образовательного марафона Химия #150, а также руководителей приветствовал заместитель Министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – С. В. Компаниец, а также заведующий отделом дополнительного образования Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Н.С. Рыбка.

Все дни были довольно насыщенными и активными для экокоманд-участниц. Для ребят были открыты несколько площадок, в рамках которых эксперты оказывали поддержку участникам Слета. Экспертами являлись специалисты, преподаватели и ученые Крымских ВУЗов, таких как ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет», Института экономики и управления ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского», Медицинской академии им. С.И. Георгиевского ФГОАУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского», а также руководители общественных организаций. Участникам нужно было подготовить экопроекты, в формате «Моя экологическая инициатива».

Согласно жеребьевки команды были выстроены в три направления: рекреационная безопасность; оздоровление водных объектов, сбор и утилизация ТКО.

Кроме презентации проектов старшеклассники приняли участие в модном показе экокостюмов. Экокутюрье смогли подготовить и представить на экодифиле удивительные костюмы, изготовленные из полиэтиленовых пакетов, стаканчиков, газет. Больше всех впечатлили костюмы, подготовленные командой «Экопатруль» МБОУ «Вольновская средняя школа» Джанкойского района Республики Крым, которая и была объявлена победителем. Ребята смогли подойти креативно к выполнению задания, изготовить и представить костюмы, выполненные из джинсовой ткани, название коллекции было следующим «Круговорот джинсов в семье».

Слет завершил свою работу 15 сентября 2019 г. команды получили памятные кубки и ценные призы, а команда «Экопатруль» МБОУ «Вольновская средняя школа» Джанкойского района Республики Крым – абсолютный победитель Слёта будет представлять Республику Крым на Межрегиональном слёте юных экологов, который пройдёт в июне 2020 года.

Материал подготовил: Прохоров Иван

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Иван Прохоров

Источник: Крымские новости