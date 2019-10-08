Экологический выходной севастопольских семей

Уже для многих севастопольских семей последняя суббота месяца стала днем экологии. Это значит, что родители, дети, знакомые и их друзья не выбрасывают бытовые отходы в мусорные баки, а несут пластик, макулатуру, алюминиевые банки на ул. Ленина, д. 36, в фис СРОО «Севастопольские мамы». Там они сдают все накопленное «добро». Впрочем, название уже многим знакомой экологической акции «Пусть растут деревья, а не свалки» говорит само за себя.

После сдачи бытовых отходов, на вырученные деньги организаторы СРОО «Севастопольские мамы», под предводительством неизменного председателя Елены Голубевой, закупят в питомниках Крыма молодые саженцы прекрасных сортов деревьев: ленкоранская акация, писсарди, катальпа, мацудана, сакура.

После доставки в Севастополь, все саженцы бесплатно будут розданы самым активным участникам экологического проекта. А дальше… дело техники. В ноябре мамы, папы и детвора высадят во дворах, скверах, парках города молодые деревца.

Приятно констатировать, что с каждой новой эко-субботой желающих сделать свалки меньше, а город Севастополь краше, увеличивается в геометрической прогрессии. Массовый сбор бытовых отходов в детских садиках, школах также становится популярным занятием. Сентябрьский выходной порадовал продуктивным трудом не только организацию «Севастопольские мамы», но и самих участников экологического проекта.

Координатор акции Галина Болтогаева, после окончания работы «зеленого» десанта, предоставила комментарий: «Напомню, что экологический проект «Пусть растут деревья, а не свалки» становится все более популярным среди севастопольцев, потому действует уже второй год. В сентябре инициатива наших активистов превзошла все ожидания. Последняя эко-суббота была просто образцом организованности и слаженной работы.

Огромное спасибо всем, кто смог остаться, помог новичкам разобрать собранное «добро». А это 308 килограммов пластика, 335 килограммов макулатуры и 89 килограммов алюминиевых банок на общую сумму 7026 рубля!

В эквиваленте экологической акции «Пусть растут деревья, а не свалки» данная сумма равняется 28 саженцам! Мы были очень рады видеть так много новых людей, примкнувших к нашему экодесанту. Спасибо всем огромное! Немаловажно, что в акции все больше задействуются дети. Потому самые юные участники проекта от СРОО «Севастопольские мамы» были награждены грамотами «За заботу об окружающей среде»».

К сказанному остается добавить, что в конце октября, по итогам сбора бытовых отходов, их сдачи на переработку, на вырученные деньги будет закуплено в два раза больше саженцев, чем в 2018 году.

Примерно 500 деревьев высадят севастопольские мамы в белокаменном городе. Можно сказать, что благодаря общим усилиям севастопольских семей, их любви к родному городу, в суммарном эквиваленте собрано денег на закупку саженцев размером с парк! Нет никаких сомнений, что акция благополучно закончится массовой высадкой саженцев. Ведь желающих посадить дерево очень много.

Янина С.: «Не пропускаю экосубботы уже год. Собираю крышечки, пластик, макулатуру и алюминий. Подключаю к сбору родственников. Очень хочу посадить во дворе дома КАТАЛЬПУ или две КАТАЛЬПЫ! Хочу, чтобы ребенок наглядно увидел, зачем этим всем заниматься, воодушевился еще больше!»

Тома Л.: «А если ребенок очень хочет посадить дерево, пластиковые крышки собирал, мы сдавали. Но вот только у нас негде сажать, да и копать тоже, можем как-то присоединиться к кому-то, чтоб он поучаствовал? Сынишке 5 лет».

Ольга С.: «Мы всё лето собирали крышечки, много получилось. Хотим саженцы писсарди и акацию. Крышки сдадим, запишите нас в очередь за деревцами».

Алена Я.: «А я крышки сдавала, еще раза в 3 больше насобирали. Сдадим и их. Хотела бы посадить во дворе дома сакуру».

Наташа П.: «Мы садиком летом собрали больше полтонны макулатуры. Нам обещали 10 саженцев для ребятни! Хотелось бы сакуры, сливу писсарди, иву».

Татьяна Я.: «Наш дом как постоянный участник экоакций в общем. Я как активист в частности, коленопреклоненно просим выделить нам 2 деревца: писсарди и катальпу. Будем премного благодарны!»

И еще сотни желающих ждут заветного дня, когда организаторы проекта «Севастопольские мамы» привезут в Севастополь саженцы. Ведь для кого-то счастье не только вырастить сына и построить дом, но и посадить дерево в родном городе. Вот такие герои экологического фронта живут в нашем городе.

Информация и фото пресс-службы «Севастопольские мамы»

Источник: Портал Информер