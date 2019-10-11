«Экономический рост – это не самоцель, важен конечный результат – повышение доходов граждан»

В конце сентября этого года, открывая экономическое совещание с членами правительства, президент России Владимир Путин отметил: «У нас основная тема – дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов населения. Понятно сформулировано, потому что сам экономический рост – это не самоцель, важен конечный результат – повышение доходов граждан». Говоря шире, задача правительства – добиваться улучшения уровня и качества жизни людей всеми доступными государству способами, в первую очередь, за счет формирования социально ориентированного бюджета.

«Экономика – это на 50% психология», – говорил автор немецкого экономического чуда Людвиг Эрхард. Общество должно чувствовать, что государство – не автономный институт с неясными целями, а часть социума, вся работа которого направлена на развитие не человеческого капитала, нет, но человеческого потенциала. И это не только поддержка образования или медицины, но, скажем, увеличение финансирования материнства и детства или квалификационное переобучение работников предпенсионного возраста.

Эпитет «социальный» применен в начале не для красного словца – именно так бюджетную политику на 2020 г. охарактеризовал премьер-министр Дмитрий Медведев. А первый вице-премьер Антон Силуанов уточнил, что смета доходов и расходов в будущем году будет не только социальной, но и стимулирующей. Причем стимулировать предполагается не столько реальный или финансовый сектор (начатая в 2009 г. антикризисная помощь системообразующим предприятиям и банкам через пять лет привела к разбалансировке всей бюджетной системы), а граждан страны.

В этот раз прежних ошибок допущено не будет. Благодаря выдержанной экономической политике, прежде всего, неукоснительному исполнению «бюджетного правила», сегодня правительству не нужно никого «спасать». Бюджет-2020 снова верстался исходя из базовой цены на нефть в $40/барр в ценах 2017 г. Доходы федерального бюджета в 2020 г. составят 20,4 трлн рублей, из них нефтегазовые доходы ожидаются в размере 2,3 трлн рублей. Расходы запланированы в размере 19,5 трлн рублей, а профицит должен составить 0,9 трлн рублей или 0,8% ВВП.

Кстати, расходы федерального бюджета-2020 составят 17,3% ВВП, а расходы всей бюджетной системы (федеральный, региональные и муниципальные бюджеты) прогнозируются в будущем году на уровне 35,1% ВВП. То же своего рода достижение. Такое увеличение расходов в бюджете наблюдалось только между кризисами 2008 – 2009 годов и 2014 годом.

Естественно, важен не столько общий уровень, сколько детали расходов. Наиболее мощный рост бюджетных трат запланирован на здравоохранение: финансирование медицины в 2020 г. по сравнению с 2019 г. вырастет наполовину или на 334 млрд рублей. То, что деньги у нас осваивать умеют, все знают, но что конкретно предполагается сделать?

Во-первых, будет проведено коренное перевооружение первичной медико-санитарной помощи. По плану нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 г. предстоит заменить 1 200 аварийных фельдшерских пунктов и приобрести более 500 мобильных медицинских комплексов. В больших и средних городах, тем паче, а городах-миллионниках такого размаха, может, и не понять, но в глубинке без этого не обойтись.

Во-вторых, вблизи вновь построенных сложнейших высокотехнологичных клиник, в пределах 15 минут езды кареты «Скорой помощи», появится порядка 80 вертолетных площадок, откуда врачи смогут оперативно вылетать в труднодоступные местности. Медицина станет еще ближе к пациенту.

В-третьих, намечено масштабное переоснащение почти четверти региональных сердечно-сосудистых центров и что особенно важно виду всплеска заболеваемости злокачественными новообразованиями предполагается запуск не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи.

Помимо здравоохранения вырастут расходы и на образование. Из текста проекта бюджета, в частности, можно увидеть, что дополнительные траты предусмотрены на создание современных образовательных комплексов в Республике Татарстан, образовательных школ в Саратовской области, образовательного центра в микрорайоне «Верхние Печеры» в Нижегородском районе, а также завершение строительства образовательного комплекса – учебного кластера в Имеретинской низменности Адлерского района Большого Сочи.

Как уже говорилось, немалые средства заложены на финансовую поддержку материнства и детства. Так, в 2020 г. размер материнского (семейного) капитала составит 466 617 рублей, предусмотрен рост пособий на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет, увеличены ежемесячные выплаты на третьего ребенка (или последующих) в регионах Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Практически вдвое, с 5 500 до 10 000 рублей, возрастут ежемесячные выплаты неработающим родителям, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства. И здесь же, размер накопительного взноса на одного участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих составит 288 410 рублей.

В общем и целом, социальные статьи бюджета оставят 7,2% ВВП. В то же время совокупные траты на национальную оборону, национальную безопасность и правоохранительную деятельность в ближайшую трехлетку не превысят в среднем 4,9% ВВП с тенденцией к дальнейшему сокращению.

Возвращаясь к социальной психологии, нужно сказать, что патернализм как черта нашего национального характера означает главным образом всемерное содействие государства в достойном обеспечении потребностей граждан, максимальное способствование улучшению качества жизни людей. Представляется, что проект Федерального закона «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» оптимально соответствует заявленным принципам.

Источник: Крымские новости