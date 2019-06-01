Экс-губернатора Ивановской области обвиняют в коррупции

Бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова задержали в рамках уголовного дела о коррупции. Об этом 1 июня сообщила СМИ официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко. Каких-либо подробностей по делу она не привела.

Павел Коньков–>

Источник в правоохранительных органах сообщил СМИ, что Конькова подозревают в причастности к мошенническим схемам при выделении 750 миллионов рублей из бюджетных средств компании «Ивановский бройлер» и в других преступлениях.

По его данным, 31 мая в Ивановской области работала следственная группа, которая провела выемку документов в областном правительстве и парламенте. К этому времени, Конькова уже задержали и допросили. Сейчас решается вопрос об этапировании его в Москву.

Павел Коньков занимал пост губернатора Ивановской области в 2013-2017 годах.

Мнение авторов и спикеров может не совпадать с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор уполномочил специально и публично.