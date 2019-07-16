Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников – коммунист или либерал-демократ?

28 июля 2016 года указом президента РФ Дмитрий Овсянников был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя.

В единый день голосования 10 сентября 2017 года севастопольцы избрали Дмитрия Овсянникова губернатором, за него проголосовали 71,05% избирателей.

Такой стремительный взлёт карьеры и очевидная поддержка избирателей не могли долго оставаться без политической «огранки».

Уже в декабре 2017 года губернатор Дмитрий Овсянников стал членом «Единой России», разделив взгляды и убеждения этой политической силы.

Севастопольцы не могут досконально знать, какие именно противоречия легли в основу конфликта экс-губернатора Дмитрия Овсянникова и местной политической верхушки, засевшей в Законодательном собрании, они могут только догадываться.

Что характерно, в городском парламенте «Единая Россия», на момент его образования, обладала исключительным большинством (22 мандата).

Без сомнения, люди шли голосовать за команду Чалого, члены которой были единороссами, но не этот факт двигал избирательной активностью, всем хотелось мира и стабильности.

На сегодняшний момент трудно говорить о какой бы то ни было сплочённости в севастопольской «Единой России», так как основные борцы за справедливость, типа депутата Вячеслава Горелова, вышли из этой партии.

Простому человеку эти «фишки» видятся в совершенно ином свете, нежели это кажется, например, сенатору Ольге Тимофеевой.

Она теперь член партии «Родина», политическая платформа которой никаких очевидных ориентиров в развитии Севастополя, не обозначила.

Для большинства севастопольцев это просто партия, одна из многих политических структур, имеющих в своём арсенале «дудки» поменьше, чем у «Единой России», но звучащих в унисон.

Что касается «брожений» среди севастопольских «единороссов», то здесь, мягко говоря, благородного напитка не получилось.

Федеральный центр решил сделать перезагрузку в Севастопольском региональном отделении «Единой России», назначив его руководителем депутата Государственной Думы России Дмитрия Саблина, вместо ушедшего в добровольную отставку Бориса Колесникова, депутата Заксобрания из так называемого «прогубернаторского блока».

Казалось бы, все углы сглажены, в Севастополе новый исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев, но объективные причины, которые повлияли на отставку члена «Единой России» Дмитрия Овсянникова, остались за кадром.

Об этом свидетельствует публичное заявление главы регионального отделения «Единой России» Дмитрия Саблина, опубликованное на севастопольском сайте.

«Ни для кого не секрет, что Дмитрий Владимирович активно боролся с нашей партией. Причём, кроме публичных проявлений — таких, как воровство билбордов, — была ещё и масса непубличных. Давались даже команды, если кто-то из наших кандидатов зайдёт в школу или садик — вплоть до увольнения. А страдали от этого люди. Вы знаете, например, как Екатерину Борисовну Алтабаеву не пустили в детский сад сажать розы.–>

При этом мы, конечно же, знали, что штаб губернатора активно поддерживает ЛДПР и коммунистов — им была дана команда активно помогать. Честно говоря, я впервые — а я 19 лет в политике — с этим сталкиваюсь. Конечно, мы вздохнули с облегчением. Думаю, что теперь на выборах будет конкурентная среда. И другие партии будут вести себя более корректно», — сказал он.

Такие заявления от политической фигуры федерального масштаба, депутата Государственной Думы требуют немедленной реакции со стороны правоохранительных органов.

Дмитрий Саблин публично обвинил экс-губернатора Дмитрия Овсянникова в воровстве и политической проституции.

Здесь ещё можно вспомнить киношный лозунг «Вор должен сидеть в тюрьме», задать вопросы политическому активу севастопольских «единороссов» на предмет коллегиальности высказанной их руководителем позиции в отношении воровства билбордов Дмитрием Овсянниковым, однако предвыборный популизм тем и хорош, что можно мазать грязью всех подряд, всё равно за это ничего не будет.

Что касается страданий людей, то здесь среди прочих проблем севастопольцев, Дмитрий Саблин выделил обиду председателя Заксобрания Екатерины Алтабаевой, которой не дали розы посадить!

Пенсионерке Екатерине Алтабаевой, имеющей также дополнительный доход в виде государственного жалования, значительно превосходящего доход врача или учителя, никогда не объяснить севастопольцам, почему «Единая Россия» голосовала за пенсионную реформу.

Что касается заявления Дмитрия Саблина о том, что, якобы из штаба Дмитрия Овсянникова была дана команда поддерживать ЛДПР и коммунистов, то это утверждение граничит с фантастическими фантазиями, и вызывает улыбку даже у самого неискушённого в политических баталиях рядового гражданина.

В идеале хорошо было бы узнать мнение самого Дмитрия Овсянникова – кому он больше симпатизировал, но эту тайну он унёс с собой.

В любом случае, как ни крути, в этом оркестре главную скрипку играет Алексей Чалый. Дмитрий Саблин, думая, что, идя на поводу у этого политика, приобретёт вес в глазах севастопольцев, сильно ошибается.

К великому сожалению прогноза улучшения социально-экономического климата в Севастополе в ближайшие пять лет не ожидается. Делать ставку на приезжих россиян, скупающих землю и недвижимость, является большой ошибкой.

Пока власть конфликтует, надежда быть услышанными у простых людей тает с каждым днём всё больше.

Пусть Дмитрий Саблин отвезёт Екатерину Алтабаеву в детский сад, и она посадит там розы… Любовь и красота правят миром, но не политиками.

У них, как известно, свои меркантильные интересы, и «сантименты» в виде школ, больниц, жилья, зарплат и пенсий остаются уделом заботы простых россиян, которым некогда смотреть политические сериалы…