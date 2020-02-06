Экс-депутат Верховной рады Украины от Севастополя считает, что Россия должна возобновить переговоры с Киевом по воде

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко.

«Власти должны были тревожно бить в набат, нужно было уделять этой теме больше внимания. Административного или уголовного преследования, конечно же, не будет, потому что ничего не украдено и должностные инструкции каждым чиновником исполнены. Если бы после снятия сотни чиновников мы бы получили воду, я бы проголосовал «за», – высказался Колесниченко.

По его мнению, в Крыму, как и в России, мало специалистов, которые могли бы быстро решить данную проблему, так как ранее аналогичных задач не ставили.

Москва должна возобновить переговоры с Киевом о возможности продажи днепровской воды в Крым, говорит Колесниченко. Также необходимо прислушаться к рекомендациям ученых, которые неоднократно предлагали технологии по использованию сточных вод после очищения.







Четверг, 6 февраля 2020 г. 66

Источник: Портал Информер