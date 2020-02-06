Экс-депутат Верховной рады Украины от Севастополя считает, что Россия должна возобновить переговоры с Киевом по воде

6 февраля 2020     10
Экс-депутат Верховной рады Украины от Севастополя считает, что Россия должна возобновить переговоры с Киевом по воде

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко.

«Власти должны были тревожно бить в набат, нужно было уделять этой теме больше внимания. Административного или уголовного преследования, конечно же, не будет, потому что ничего не украдено и должностные инструкции каждым чиновником исполнены. Если бы после снятия сотни чиновников мы бы получили воду, я бы проголосовал «за», – высказался Колесниченко.

По его мнению, в Крыму, как и в России, мало специалистов, которые могли бы быстро решить данную проблему, так как ранее аналогичных задач не ставили.

Москва должна возобновить переговоры с Киевом о возможности продажи днепровской воды в Крым, говорит Колесниченко. Также необходимо прислушаться к рекомендациям ученых, которые неоднократно предлагали технологии по использованию сточных вод после очищения.



Четверг, 6 февраля 2020 г. 66

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В центре Севастополя прорвало канализацию
В центре Севастополя прорвало канализацию

В социальных сетях Севастополя расходится видеоролик о коммунальной аварии в центре города. Некоторые пользователи сообщают о прорыве канализации. В пресс-службе …


Экс-депутат Верховной рады Украины от Севастополя считает, что Россия должна возобновить переговоры с Киевом по воде
Экс-депутат Верховной рады Украины от Севастополя считает, что Россия должна возобновить переговоры с Киевом по воде

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко. «Власти должны были тревожно бить …


В ДТП на «Тавриде» пострадали три человека, в том числе пятимесячный ребёнок
В ДТП на «Тавриде» пострадали три человека, в том числе пятимесячный ребёнок

Вечером 5 февраля на 26-м километре трассы «Таврида» в районе села Глубокий Яр столкнулись три автомобиля. «В результате ДТП пострадали …


В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются рейсы
В аэропорту Симферополя из-за тумана задерживаются рейсы

Шесть рейсов задержаны в международном аэропорту Симферополя из-за тумана. Улучшение погодных условий ожидается после полудня. Возобновление вылетов запланировано на 13:00 …


Юрист прокомментировала решение суда по делу жившей в клинике девочки
Юрист прокомментировала решение суда по делу жившей в клинике девочки

11:27 Юрист «Мать и дитя» Екатерина Ларина прокомментировала RT решение суда об ограничении в правах родителей девочки, которая жила пять …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты