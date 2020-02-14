Экс-директор севастопольского ЦКБ «Черноморец» приговорен к 14 годам колонии строгого режима за госизмену

13 февраля в Санкт-Петербургском городском суде вынесен приговор 72-летнему экс-директору и главному конструктору севастопольского Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Черноморец» Виктору Прозорову. Он признан виновным в государственной измене. Ему назначено наказание — 14 лет колонии строгого режима и штраф в размере 200 тыс. рублей.

В Объединённой пресс-службе судов Северной столицы пояснили, что дело по статье 275 УК слушалось коллегией из трех судей в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно». Суть предъявленного обвинения не разглашается, не объясняются какие-либо подробности по личности обвиняемого, а также материалам уголовного дела.

Уроженец Тбилиси и бывший гражданин Украины Виктор Прозоров был арестован в начале июня 2018 года, обвинение в госизмене озвучили 1 июня.

Виктор Прозоров работал в центральном конструкторском бюро «Черноморец» в Севастополе – одном из старейших проектно-конструкторских предприятий на территории бывшего СССР. В 2018 году ЦКБ прекратило самостоятельное существование. Его выселили из здания, которое оно занимало в центре города, несмотря на протесты сотрудников, и включили в состав «Севморзавода».

С 2000-х годов был директором и главным конструктором, занимался переоборудованием кораблей Черноморского флота, выполнял гособоронзаказы и работал с иностранными заказчиками — Китаем, Индией и Вьетнамом. При нём «Черноморец» имел отношение к созданию судна «Славутич», а также кораблей «Зубр», фигурировавших в деле о госизмене учёного и капитана 1-го ранга Владислава Никольского в 2015 году.

В 2015 году Прозоров стал гражданином России, регулярно выезжал в командировки, в том числе в Иран и Китай. Взят под стражу в зале Санкт-Петербургского городского суда.

«Приговор очень строгий, в его случае фактически равен пожизненному. Будем обжаловать», – сообщила агентству ТАСС адвокат Прозорова Анна Бухарова.

Сегодня стало известно, что 7,5 лет колонии строгого режима за госизмену получил ученый из Новочеркасска Алексей Темирев (в конце июля 2018 года стало известно о задержании и аресте ученого, — прим. редакции).

Также ему назначили 1 год ограничения свободы после отбытия наказания.

По данным ОНК, Темирев – «доктор технических наук из Новочеркасска с кучей патентов на изобретения и с такой же кучей проблем со здоровьем».

С точки зрения ФСБ, Темирев и Прозоров передавали за рубеж сведения, составляющие государственную тайну.

Всего с 1997 по 2017 год в России за госизмену и шпионаж было осуждено порядка 100 человек (96 по данным судебного департамента, 101 — по данным СМИ и открытых источников).







Пятница, 14 февраля 2020 г. 5547

Источник: Портал Информер