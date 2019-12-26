Экс-духовник прокурора Крыма предсказал появление Антихриста

Клирик Среднеуральского женского монастыря Сергей Романов благословил «на ратный подвиг» православных мужчин — им надо «прорвать блокаду» и спасти Россию от «красных дьяволят и демократов».

Схиигумен Сергий Романов известен как бывший духовник депутата Госдумы Натальи Поклонской. Он окормляет знаменитостей, среди которых — хоккеист Павел Дацюк. Как сообщают СМИ лирик Среднеуральского монастыря построил сеть тайных скитов в Свердловской области.

Накануне Сергий Романов выступил с проповедью. Он официально обратился к «армии, флоту, органам ФСБ, прокуратуры, милиции, Следственному комитету и всему русскому народу».

По словам Романова наступают последние времена, даже президенту нельзя верить. Спастись можно, отказавшись от интернета, банковских карт и биометрии. Схиигумен призвал бороться с «инородным игом».

Вот несколько тезисов Сергея Романова:

«Это будет двойник Владимира Владимировича Путина. Он выйдет на всемирную проповедь в 30 лет с силиконовым лицом, маской Путина. Уже сейчас вместо подписи Путина его двойники ставят факсимиле. Где этот человек с маской Путина получил образование? В спецшколах, где изучают Каббалу, Тору и дают сатанинские знания. Сейчас очевидцы на встрече с двойниками Путина встречают создание — с настоящим Владимиром Владимировичем такого не было».

«Блокада Ленинграда продолжалась 900 дней. Инородческая чума поработила Русь на 100 с лишним лет. Неужели Россия оскудела патриотами, верными сынами, готовыми положить душу за други своя?! Нет, они среди нас, и время их наступило. Мы благословляем их на ратный подвиг ради спасения России. Пора прорвать жидомасонскую блокаду, убрать эту мерзость с ее красными дьяволятами и демократами из России».

«У нас есть здоровые силы в армии, ФСБ, прокуратуре, милиции, которые стали понимать, что происходит в мире. Пора обратиться в храмы с молитвой. Тогда Господь Бог даст нам православного царя. Он уже среди нас».



Кто руководил нападением на ФСБ? «Искусственный интеллект создан по внушению дьявола, чтобы повредить избранных. Сатана через своих адептов управляет интернет-сетями. Он приносит другим смерть и страдание, а камикадзе обрекает на смерть. Кто руководил Евгением Манюровым? Это внушение дьявола. У Манюрова был интернет. Задумайтесь: человек идет на главное здание ФСБ, зная, что будет убит. Это сатанинское, интернетное воздействие <…> Задание дал дьявольский искусственный интеллект!».

«Чьи интересы Путин защищает? Красной сволочи — то есть дьявола с красными дьяволятами и коммунистами? Где последовательность в словах и действиях? Кто говорит с народом? Вещает за Владимира Путина его двойник — будущий лжемиссия, он же Машиах, всемирный царь, зверь из бездны. Имя ему — Антихрист».

Выступление Сергия Романова опубликовало движение «Царский крест».

Один из комментаторов призвал соборно читать следующую молитву: «Разруши, Господи, всю компьютерную, биометрическую и банковскую системы. Очисти нашу Православную церковь. Не дай, Боже, состояться войне и голоду. Просвети умы и открой сознание людей на то, что делается сейчас темными силами, масонами…».

Справка:

Схиигумен Сергий Романов — в миру Николай Васильевич Романов, 1955 года рождения. Когда Романову было 30, Пушкинский городской суд в Московской области признал его виновным по части 2 статьи 211 УК РСФСР «Нарушение правил безопасности движения, повлекшее вред здоровью, либо смерть» и части 3 статьи 89 УК РСФСР «Кража государственного или общественного имущества».

Через год, в 1986-м, Романова судили за убийство, кражу и грабеж, писал Znak.com. После освобождения Николай Романов приехал в Екатеринбургскую епархию, познакомился с тогдашним архиепископом Викентием (Морарем) и начал карьеру в церкви.







Четверг, 26 декабря 2019 г. 708

Источник: Портал Информер