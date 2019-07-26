Эксклюзивные кадры «ИНФОРМЕРа»: генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ в Севастополе

08:30 — на площади Нахимова начинается традиционное возложение венков и цветов к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг.;

08:45 — торжественный подъем государственного военно-морского флага России и флагов расцвечиванияна кораблях флота;

09:00 — парад кораблей и военно-спортивный праздник, где историческую часть сменяет военная (акватория Севастопольской бухты).

Зрители увидят:

– театрализованное представление посвященное истории создания Черноморского флота России;

– разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений противника;

– развертывание подводной лодки в район боевых действий;

– авиационная доразведка противодесантной обороны противника с истребительным прикрытием;

– поиск и уничтожение подводных лодок противника противолодочной авиацией;

– уничтожение обнаруженных подводных лодок противника противолодочными силами флота;

– завоевание господства в районе высадки, артиллерийский бой с надводными кораблями противника;

– авиационная огневая подготовка высадки десанта;

– пролет воздушного пункта управления командира сил высадки;

– огневое подавление противодесантной обороны противника;

– бой за высадку морского десанта;

– авиационное огневое сопровождение действий войск десанта на берегу;

– захват плацдарма высадки с демонстрацией приемов рукопашного боя на парадном плавпричале;

– освобождение захваченного террористами судна;

– фонтаны на воде. Вальс буксиров;

– групповой прыжок парашютистов с дымами и флагами.

с 12:00 до 18:00 — праздник продолжается на площади Нахимова. Открывается выставка вооружений и военной техники. Одновременно на День открытых дверей приглашают музей Черноморского флота и военно-историческом музей фортификационных сооружений Севастополя;

с 14:00 до 18:00 — в морском порту организовано свободное посещение кораблей и судов Черноморского флота;

19:00 — гала-концерт артистов российской эстрады, Черноморского флота и Севастополя на площади Нахимова;

22:00 — кульминация праздника – артиллерийский салют, фейерверк и фонтаны на воде.

В музее Черноморского флота и военно-историческом музее фортификационных сооружений Севастополя (Михайловская батарея и музей подводных лодок в Балаклаве) 28 июля – день открытых дверей.

На Малаховом кургане и на Сапун-горе 27-28 июля также пройдут праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ РФ.

27 июля с 16:00 до 20:00 на Малаховом кургане будут проводиться: интерактивная игра для детей и взрослых “И на суше, и на море…”, а также викторина “От юнги до капитана”. В этот же период времени будет работать ретро-фотоателье “Моряк красивый сам собой!”.

В 18:00 гостей праздника ждет концерт вокально-хореографического ансамбля “Таврия” имени Лидии Чернышевой, Крымской государственной филармонии. Вход на данные мероприятия свободный.

Концерт включает в себя 23 номера на морскую тематику. В программе концерта:

– оркестр исполнит “Увертюру” из кинофильма “Два капитана”, “Из-за острова на стрежень”, “Тихая водаЦ”, “Пираты Карибского моря”, “Прости, прощай”;

– прозвучат песни в исполнении А. Зинченко: “Синяя вечность”, “У Черного моря”, “Вечер на рейде”, “Утомленное солнце”, “Как провожали пароходы”, “Море зовет”, “Моряк сошел на берег”, “Севастопольский вальс”;

– соло на трубе “Монтана” исполнит С. Чолбаров;

– в исполнении Э. Митько прозвучат песни “Moon river”, “Девушка из Ипонемы”, “Песенка о капитане”, “Песня о морском дьяволе”, “Каникулы любви”;

– соло на кларнете “Южный вальс” исполнит С. Гвардия; соло на кларнете “В Кейптауснком порту” исполнит А. Таркинская;

– соло на скрипке “Кукушка” исполнит И. Емельянова.

В 20:30 на Малаховом кургане состоится показ документального фильма “Морская соль”, вход свободный.

В этот же день, 27 июля, с 16:00 до 18:00 в Оборонительной башне состоится лекция-экскурсия: История одного экспоната. Линейный корабль “Великий князь Константин”, стоимость билета 200 рублей.

28 июля с 10:00 до 18:00 на территории мемориального комплекса “Сапун-гора” будет проходить выставка “Кузнецов – Адмирал флота”.

С 12:00 начнет работу передвижная выставка “Курс – бессмертие”. Вход свободный.

В Севастопольской бухте перед Днем флота закроют рейд.

“Временное ограничение движения морского общественного транспорта, за исключением кораблей и судов Черноморского флота, принимающих участие в мероприятиях по подготовке и проведению военно-спортивного праздника в честь Дня военно-морского флота Российской Федерации, будет введено с 7:30 до 13:00 22, 24, 25(26) июля.

Для перевозки пассажиров будут организованы маршруты: № 150, № 150-А, № 151, № 151-А, № 152, № 152-А, № 153 с площади Нахимова и с площади Захарова. Пассажирам приносят извинения за временные неудобства и просят заранее планировать маршруты”,— отметили в правительстве.

Источник: Портал Информер