Эксклюзив для «ИНФОРМЕРа» с чемпионата мира по боксу

В Екатеринбурге проходит Чемпионат мира по боксу АИБА. Сегодня состоятся итоговые поединки.
В финал вышли три россиянина, в том числе боксер, который представляет Севастополь, Глеб Бакши.
За севастопольскую команду болеют и представители ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина».
На финал приехали и многие звёзды бокса: Александр Поветкин, Рой Джонс, Евандер Холифилд, Григорий Дрозд, Рахим Чахкиев, Дмитрий Кудряшов, Александр Лебзяк и многие другие звёзды бокса.
Суббота, 21 сентября 2019 г. 1391
Источник: Портал Информер