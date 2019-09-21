Эксклюзив для «ИНФОРМЕРа» с чемпионата мира по боксу

На финал приехали и многие звёзды бокса: Александр Поветкин, Рой Джонс, Евандер Холифилд, Григорий Дрозд, Рахим Чахкиев, Дмитрий Кудряшов, Александр Лебзяк и многие другие звёзды бокса.

За севастопольскую команду болеют и представители ОД «Гражданский штаб в поддержку президента РФ В.В.Путина».

В финал вышли три россиянина, в том числе боксер, который представляет Севастополь, Глеб Бакши.

В Екатеринбурге проходит Чемпионат мира по боксу АИБА. Сегодня состоятся итоговые поединки.

Российскому священнику пришлось объясниться за поддержку участников митингов Клирик самарского храма Казанской иконы Божьей Матери протоиерей Дионисий Кузнецов, поддержавший открытое письмо в защиту участников несогласованных митингов в Москве, …



Украина закроет пункт пропуска автомобилей на границе с Крымом Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы страны сообщает о том, что Украина намерена частично закрыть пункт пропуска “Каланчак”, находящийся на границе с Крымом. “На КПП …



Эксклюзив для «ИНФОРМЕРа» с чемпионата мира по боксу В Екатеринбурге проходит Чемпионат мира по боксу АИБА. Сегодня состоятся итоговые поединки. В финал вышли три россиянина, в том числе боксер, …



Журналисты со всей страны в Севастополе вырабатывают навыки съемок в горячих точках Бастион – курсы выживания в “горячих точках”. Условия, максимально приближенные к боевым. 35 журналистов со всей России проходят спецподготовку в …

