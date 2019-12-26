Экскурсия от спасателей Севастополя

В рамках мероприятий, приуроченных к грядущему Дню спасателя, личный состав 1-й пожарно-спасательной части встречает юных гостей. Ученики 5 и 6 класса школы № 4 имени Астана Кесаева – всего 37 человек – посетили ознакомительную экскурсию, рассказывающую о работе сотрудников чрезвычайного ведомства. 26 декабря перед фасадом Главного управления МЧС Росси по городу Севастополю детей ждала не только живая ёлка, сияющая огнями: здесь же разместился главный «экспонат»: пожарный автомобиль, оснащённый полным комплектом технического вооружения. нарядной ёлки.

С работой спасателей школьников знакомили сами сотрудники части. Они рассказали, как происходит тушение пожаров, как идут работы по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий и природных бедствий, какие средства и инвентарь чаще всего используются для оказания помощи людям в чрезвычайных ситуациях. Особый восторг у ребят вызвала возможность подержать в руках разнообразные элементы пожарно-спасательной экипировки и специализированное оборудование, побывать в кабине пожарной машины, примерить защитные шлемы и позировать в них для памятных фотографий.

По итогам визита в пожарно-спасательную часть школьники делились впечатлениями, подчёркивая, что у огнеборцев нелёгкая, но невероятно важная работа. Некоторые ребята признались, что планируют обдумать новый вариант выбора профессии: возможно, стоит связать свою судьбу с благородной службой в МЧС.







Четверг, 26 декабря 2019 г. 73

Источник: Портал Информер