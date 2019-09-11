Экс-майор Госавтоинспекции Севастополя осужден за жестокое избиение подчиненных

Пресс-служба Гагаринского суда Севастополя сообщила о признании виновным бывшего майора полиции. Он превышал должностные полномочия и применял насилие.

«Гагаринский районный суд признал доказанными факты совершения подсудимым указанных преступлений, и, исследовав все обстоятельства дела, приговорил мужчину к реальному лишению свободы на 3,5 года, дополнительно лишив его права занимать должности в правоохранительных органах РФ на 2,5 года», – сообщили в суде.Следователи выявили по меньшей мере два факта нападения майора на своих подчиненных.



4 апреля 2018 года и.о. командира роты ДПС ГИБДД по Севастополю в своем служебном кабинете избил сотрудника за длительный больничный.

«Предъявил претензию своему подчиненному по поводу нахождения на больничном и длительного неисполнения им своих служебных обязанностей, а также стал указывать ему на нарушения, допущенные в связи с управлением автомобилем без надлежащей регистрации транспортного средства.

Инспектор сообщил, что устранит недостатки в ближайшее время. Однако командир неожиданно нанес ему удар кулаком в область левого глаза и еще несколько ударов по различным частям тела, от чего инспектор упал на пол.

Лежащего подчиненного подсудимый продолжил избивать ногами. На следующий день потерпевший обратился в больницу, но о произошедшем в правоохранительные органы не сообщил», — отметили в высшей инстанции.

В следующий раз майор превысил должностные полномочия в мае того же года.

Обнаружив оставленный патрульный автомобиль около въезда на стоянку МРЭО, подсудимый перегнал его на парковку у здания ГИБДД. В суде сообщают, автомобиль до этого стоял с заведенным двигателем и открытыми дверями, при этом инспекторов ни внутри неё, ни рядом не было.

«Мужчина стал ждать подчиненных, с которыми позже начал проводить воспитательную работу и незаконно требовать отдать ему служебное удостоверение. Получив от одного из них отказ, подсудимый стал бить его.

После того, как потерпевший от полученных ударов упал на землю, мужчина попытался нанести несколько ударов второму инспектору, от которых тот увернулся. Кроме этого, обвиняемый продолжал избивать потерпевшего, пока вел его в административное здание ГИБДД», – рассказали в суде.

Гагаринский районный суд Севастополя также лишил подсудимого звания «майор полиции». На данный момент приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.





Среда, 11 сентября 2019 г. 2485

Источник: Портал Информер