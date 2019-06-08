Экс-министр Украины предложил овладеть Крымом как женщиной



В эфире телеканала NewsOne экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что отношения с Крымом и Донбассом следует строить как с девушкой, которую лучше не насиловать, а «залезть в душу». эфире телеканала NewsOne экс-министр транспорта Украинызаявил, что отношения с Крымом и Донбассом следует строить как с девушкой, которую лучше не насиловать, а

«Путь к Крыму и Донбассу, их проблеме и разности и – теперь самое главное – возврата Крыма и Донбасса… это как с девушкой: ты ее можешь изнасиловать, попробовать один раз, но это уголовное преступление. И ответка от государства, ее родителей или парня может быть сильной. Если ты хочешь крепкого союза и синергии – так и залезть к ней в душу. Почему никто не хочет смотреть на проблему Крыма и Донбасса так – что мы сами, начиная от Ющенко, националистическими и ультра-украинскими лозунгами оттолкнули людей?

Донбасс – это все были переселенцы еще до Сталина и при Сталине из России. Запорожье это переселенцы индустриализации. Крым – это все отставники.Но они украинцы, и они знают, что они украинцы. А вы у них забираете воду и электроэнергию, вы делаете блокаду, вы делаете их жизнь адом. И вы хотите взаимности?» – отметил Червоненко.

Он считает, что большую роль в возвращении Донбасса и Крыма сыграет Леонид Кучма, вновь назначенный переговорщиком в Минске: «Я думаю, значение Леонида Данилыча в этом будет огромное. Но, самое главное, чтобы он подсказал Зеленскому идти тем курсом. Я верю Кучме. Если он попросит, мы все бесплатно поможем. Воспитанники Кучмы – очень многие состоявшиеся люди. Не все измеряется деньгами, яхтами вилами, часами, bentley , это у Пашинского и у Тани Черновол. Есть просто понимание и уважение к себе, любви к Родине без крика. Мне очень больно смотреть то, что происходит сегодня. Но я радуюсь: чем больше будете быковать… Вы слышите, парламентарии, вы – быки. Вы быкуете, как дураки».