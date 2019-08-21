Экс-мэр Евпатории останется под стражей

21 августа 2019     21
Экс-мэр Евпатории останется под стражей

20 августа Верховный суд Крыма во второй раз оставил в силе решение Киевского районного суда Симферополя о продлении срока ареста бывшего главы администрации Евпатории Андрея Филонова.

«Меру пресечения оставили без изменения. Срок содержания Филонова под стражей остался прежним – пять месяцев и 27 суток», – сообщили в суде.

Суд арестовал Филонова в начале апреля, он был заключен под стражу до 31 мая. Киевский суд дважды продлевал Филонову срок содержания под стражей.

Первый раз на два месяца – до 31 июля. Адвокаты Филонова оспорили данное решение, однако Верховный суд оставил его в силе. Второй раз срок ареста был продлен еще на два месяца.

Напомним, что глава администрации Евпатории Андрей Филонов был задержан сотрудниками ФСБ 3 апреля. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Его подозревают в махинациях с земельными участками.

По оценкам следствия, сумма ущерба, причиненного городскому бюджету Филоновым, составила 80 млн рублей.


Среда, 21 августа 2019 г. 28

Источник: Портал Информер

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