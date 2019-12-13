Экс-мэр Севастополя подвёл итоги 2019 года

Вот и прожит почти ещё один год.

Время стремительно приближает существование Севастополя и Крыма в составе Российской Федерации к шестилетнему рубежу.

Большой это срок или малый? Это как посмотреть.

Для конкретного жителя – это очень даже весомый отрезок его жизни. Достаточно вспомнить, что полностью разрушенный Севастополь, с уничтоженной в Великую Отечественную войну инфраструктурой, был усилиями советского народа и воле лидера страны Иосифа Сталина возрождён, как феникс из пепла, почти за такой же срок.

А ведь в стране была разруха и полуголодное существование его граждан. Но была цель и вера в своё и страны будущее. Не было воровства и коррупции. Была ясная и понятная людям идеология, как и единение народа для достижения цели.

А как продвинулся в своём развитии, в хозяйственно-экономическом и культурном росте Севастополь за этот наш, уже российский, период жизни? Отбрасываем героизм и «кто больше герой» – это уже мало кому интересно, а оценим: что и как сделано в городе за этот миг истории севастопольской.

Главное, чего же добились жители города-героя, пожив около 20-ти лет в составе Украины, хоть и братской республики, но не всеми желаемой для проживания, и уже почти шесть лет жизни в стране, родившей этот город – в Российской Федерации, куда, отмечу, пришли абсолютно осознанно, добровольно и демократично? Как известно, эйфория от произошедшего быстро сменяется, как говорится, трудовыми буднями. Одним эти будни приносят радость и удовольствие, другим почти наоборот.

Но реальность бытия люди воспринимают, порой, как какую-то неизбежность, забывая при этом, что свой жизненный путь выбран ими самими, исходя из реалий жизни, сложившихся на тот период, и своё будущее находится в руках и сознании каждого.

Хотел бы напомнить тем, кто забыл уже о «майдане» в Киеве, о бездарности и трусости тогдашнего руководства Украины в обеспечении порядка и безопасности жизни граждан страны, о бедственном положении экономики и хозяйства городского, об отсутствии необходимых средств на здравоохранение и поддержание больниц, поликлиник и медоборудования в требуемом для лечении людей состоянии, об отношении государства к образованию и языковому вопросу, к состоянию дорог, тротуаров, парков, скверов, детских площадок, промышленных и сельхозпредприятий и…

А реальная угроза непредсказуемых событий с возможными военными действиями и жестокими последствиями для жизни севастопольцев и крымчан? Люди хотели и верили, что, приобретя свою, родную для многих, державу, получат всё для достойной и комфортной жизни. Вспомните, с каким энтузиазмом встречали севастопольцы, да и крымчане, приезды президента Владимира Путина – это была вера в него, как в лидера нации, способного преобразить жизнь людей к лучшему. Должен отметить, что севастопольцы не ошиблись в чувствах и отношении Владимира Владимировича к Севастополю и его гражданам.

Ведь то внимание и те огромные средства, выделяемые городу благодаря его личному вниманию и указаниям, не только впечатляют, но и позволяют надеяться, что город в ближайшем будущем расцветёт до неузнаваемости.

Но вот окружение президента, ранее часто приезжавшее в Севастополь и даже обещавшее «золотые горы» в виде развития предприятий промышленности и пр., охладело к городу начисто. Программы целевые работают в основном на направлениях реконструкции парков и скверов, дорог и… Попросту говоря, «возьмите деньги и отвяжитесь», как-то так. Особенно «впечатляли» «понтовые» приезды министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который обещал возродить многие промышленные предприятия.

Скажем, несколько раз был он на севастопольском авиационном предприятии (Вертолётке), и как оно процветает сейчас после его приездов и обещаний? Завода, как такового, нет, а площадка, т.е. территория – привлекательна, возможно даже для «игральной зоны», как в Крыму. А севастопольский морской завод им. Орджоникидзе – где он и в каком нынче состоянии? Всего лишь филиал сервисного предприятия «Звёздочка» с севера материковой России. А ведь обещано было, что он восстанет из пепла и превратится вновь в лидера промышленности Севастополя. Не буду больше приводить примеры «погибших» промышленных предприятий.

Я понимаю, что все боятся связываться с Севастополем из-за возможных санкций, но ведь мы с этим живём! Хорошо, что хоть нет страха из-за возможных санкций в развитии культурного кластера и разных ремонтных работ по городской инфраструктуре.

Но не всё уж так и плохо. Скажем, будущее вырисовывается достаточно позитивное. Планируется строительство больниц скорой помощи, онкологии, инфекционки и ещё много других объектов здравоохранения. Главное, что реально осуществляется ремонт существующих больниц и поликлиник с насыщением их необходимым современным медицинским оборудованием.

Строятся новые и ремонтируются старые школы, детские сады. Будут, надеюсь, построены обещанные объекты искусства и театрального кластера, такие, как театр оперы и балета, академия хореографии, будут отремонтированы многие объекты культуры: музеи, дворцы культуры, библиотеки, кинотеатры и…

Идёт, хоть и со скрипом, ремонт дорог, тротуаров, дворовых территорий. Медленно, но ремонтируются уже и жилые дома, ликвидируются дома, где небезопасно проживание людей, т.е. аварийные. Началась реконструкция центральной улицы города – Большая Морская. Правда, не всех удовлетворяет сама организация работ, но, думаю, в ближайшем будущем эта улица станет гордостью города, по своей красоте не уступающая столичным улицам. Будут, надеюсь, закончены и примут надлежащий вид благоустроенных пространств парки и бульвары: Матросский, Исторический, законченным реконструкцией станет и Малахов курган, парк Победы и все остальные начатые реконструироваться, ремонтироваться и приводиться в достойный вид.

Много хорошего делается по приведению городского пространства в вид, достойный города славы российской. Думаю, что каждому жителю хочется, чтобы всё было сделано сразу и на всех направлениях.

Но, к сожалению, такого в жизни не бывает. Терпение и вера, что всё будет сделано, даёт нам, севастопольцам, надежду, что город будет одним из самых красивых в России и не только. Само название его заставляет делать всё таким образом, чтобы оно соответствовало сути и реальным воплощением задуманного предназначения этого города – объединителя всех русских и в целом – россиян.

Что настораживает и заставляет многих «чесать репу»: это – кто мы, севастопольцы, в России?

Полноправные россияне или «бывшие»? Не праздный это вопрос и требующий чёткого ответа из уст руководства страны, и в первую очередь от президента Владимира Путина, которому севастопольцы, как и все крымчане, поверили и верят, вне сомнения, и сейчас. Мы ведь привыкли к тому, что Украина, да и Запад, считает нас «оккупированной территорией». Но это их дело и не более того.

Мы хотим, чтобы нас считали своими и равноправными гражданами нашей страны, с которой мы воссоединились только по желанию и своей воле. А нас, порой, ретивые чиновники относят к гражданам «второго сорта». Правда, в последнее время в Москве начинают, мне представляется, понимать, что мы здесь русские, россияне – как по духу, культуре и, главное, по своим убеждениям.

Я уже не раз публично предлагал, что только понимание, что мы в России – единое целое, нам надо верить и понимать нас.

Надо не отодвигать севастопольцев, родившихся на этой земле и живущих здесь десятилетиями от управления своей жизнью, от участия в управлении экономикой, городским хозяйством, предприятиями, объектами культуры, здравоохранения, образования и т.п., а давать им возможность участия на всех уровнях управления, в том числе и на первых ролях, начиная от губернатора, его замов, директоров департаментов и… Ведь не глупее наши специалисты тех, кто приехал порой только подзаработать, подворовать. Отсюда и текучка кадров.

Ведь «приезжие» оказываются теми, кто не был востребован там, у себя. У них остались корни там, откуда они прибыли. Жильё осталось там у них, а здесь им, к тому же, оплачивают и жильё, и всё необходимое, предусмотренное соцпакетом. За пять с лишним лет только губернаторов сменилось сколько, и все, кстати, приезжие!

Я абсолютно не против приезжих спецов, но вот жизнь показывает не всегда позитивную их работу. Надеюсь, что последний «эшелон» руководителей не таков, ещё покажет чудеса управленческого искусства. Тем более, что впервые за этот российский период даже замами губера стали двое севастопольцев , директор департамента есть – севастополец. Это, на мой взгляд, позитив в подборе кадров. Доверие – великое дело!

Мне кажется, что ВРИО губернатора Михаил Развожаев избрал правильное направление в кадровой политике. Объединять знания местных условий севастопольских специалистов и подготовку в практической плоскости законов и условий работы на материковой части России приезжих специалистов – это, на мой взгляд, правильно.

Что касается самой фигуры Михаила Владимировича, то я, как и многие севастопольцы, наблюдая за его действиями со стороны (я ни разу, к сожалению, с ним не пересекался), вижу его успехи как публичного политика, умеющего работать с людьми.

Правда, порой, мне кажется, что он видит только людей, ему нужных, а не весь народ севастопольский. По моему разумению – это ошибка, и она может закончиться не на позитивной для него ноте. Видеть нужно и общественников, болеющих за город, за жизнь, достойную горожан.

Что касается моего видения его, как хозяйственника и организатора городского хозяйства, то, к сожалению, здесь у него пока много пробелов, да и практического опыта в этом направлении, как мне видится, не достаточно. Но вот для этого и подбирается команда.

Хотелось бы надеяться, что она господином Развожаевым подобрана надолго и всерьёз, и что коррупционеров и взяточников в ней не будет. Мне нравятся решения, принимаемые им по НТО, с продлением срока аренды на пять лет. Это ведь возможность жить и существовать многим семьям севастопольцев. Не все ведь имеют возможность ходить по ресторанам, ведь есть и те, для которых возможность трудиться – единственное условие для выживания семьи. К слову, я внимательно отслеживаю деятельность руководителя главного управления лицензирования и предпринимательства Владимира Кирпичникова.

Многие моменты его работы мне нравятся, но есть и такие моменты, которые настораживают и вызывают горечь и разочарование. Я многое: как позитива, так и негатива знаю, но надеюсь, что Владимир Михайлович понимает свою роль и значение занимаемой должности для жизни многих севастопольцев и сможет приносить пользу городу и людям. В противном случае не буду видеть условий для его нахождения на должности. Это так, к слову.

Заканчивая рассуждения, хочу отметить, что позитива в нашей нынешней жизни городской намного больше, чем имеющих место пока, к сожалению, недостатков и недоработок.

Не могу не отметить и тот факт в жизни севастопольского социума – это отсутствие деятельной работы такого общественного института, как Общественная палата. Шестой год она не работает, хотя были неоднократные попытки организовать её работу.

Каких только заявлений я не слышал от первых руководителей города, от общественников: что и как надо сделать, чтобы ОП стала тем общественным органом, который по деловому станет связующим звеном между жителями и властью, уравновешивая их желания и интересы.

Последние заявления Михаила Развожаева и Владимира Немцева о необходимости роспуска тех представителей ОП, которые так и не организовались для плодотворной работы, я считаю продуктивными по разным причинам.

Думаю, что данный вопрос подлежит немедленному разрешению. Общественная палата должна начать работать, притом в дружном и позитивном направлении. Или это ещё кому-то не понятно и не доходит до рассудка, что просто существовать на бумаге и не работать – это контрпродуктивно?

Когда-то великий россиянин Михаил Лермонтов сказал: «Легко народом править, если он одною общей страстью увлечён». Так сделайте вы, те, кто у власти, чтобы севастопольцы видели цель и единение в её достижении и осуществлении. А цель у нас, севастопольцев – это развитие города, достойная и комфортная жизнь людей, в нём живущих.

Для этого у нас есть практически всё – уважение к городу со стороны Президента РФ Владимира Путина, и, как следствие, финансовое и материальное обеспечение со стороны правительства РФ на должном уровне. Повторюсь, но таких денег для бюджета Севастополя я никогда не видел. Осталось малое – организация на нормальном деловом уровне практического управления городом, которое пока скрипит и тяжело разворачивается.

Деньги, как основа всего механизма развития, – есть, а вот осваиваются туго, а то и вообще не осваиваются. Слово за Вами, Михаил Владимирович Развожаев, как и реальная помощь от Вас, Владимир Владимирович Немцев, Вашими соратниками и членами команд.

Наше дело правое – контролировать Ваши действия и давать оценку работе. Мы ведь народ, а Вы слуги народные – не так ли?

Всем надо помнить, что в единстве – сила!

Вперёд и выше! Добро и правда победят.

Уважение и любовь мои вам – севастопольцы!

Источник: Портал Информер