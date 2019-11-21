Экс-начальник ГУ МЧС Севастополя обвиняется в злоупотреблениях

21 ноября 2019     16
Экс-начальник ГУ МЧС Севастополя обвиняется в злоупотреблениях

Бывший начальник ГУ МЧС Севастополя подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

“Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника ГУ МЧС Севастополя, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Следственным отделом Ленинского района Севастополя установлено, что в мае 2016 года действующий на тот момент начальник главного управления министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Севастополю заключил с научно-производственным центром государственный контракт на проведение комплексных работ по оснащению специализированного класса подготовки должностных лиц и населения в области гражданской обороны и защиты от ЧС.

Несмотря на то, что фактически в полном объеме подрядчиком обязательства по контракту исполнены не были, начальник ГУ МЧС, зная об этом, подписал подложный акт выполненных работ и иные документы, послужившие основанием для перечисления на расчетный счет подрядчика финансовых средств”, – рассказали в Следкоме.

Таким образом, бывший руководитель ГУ МЧС Севастополя причинил своими действиями материальный ущерб ведомству на сумму не менее 3,2 миллиона рублей.

Преступление было выявлено региональной службой УФСБ РФ и главным управлением собственной безопасности МЧС России.

В настоящее время в рамках расследования устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.



Четверг, 21 ноября 2019 г. 153

Источник: Портал Информер

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