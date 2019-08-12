Экс-начальник севастопольского Автодора заплатил штраф в 5 миллионов рублей

Штраф в 5 миллионов 100 тысяч рублей выплатил бывший директора ГУПС «Севастопольский Автодор» Виталий Узлов за крупную и совершенную с вымогательством взятку. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.

«В настоящее время штраф в полном объеме уплачен осужденным в пользу взыскателя, которым является Управление федерального казначейства в Севастополе», – говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, этот ранее он уже был приговорен к 5 годам колонии общего режима за взятку, полученную в начале 2017 года на поставку строительных материалов и аренду спецтехники. Сумма контрактов, заключённая с проходящим по делу ООО ФСК «Возрождение», превышала 100 миллионов рублей.

Узлов был задержан в мае 2017 года сотрудниками управления ФСБ по Крыму и Севастополю, а при обыске у него нашли коллекцию часов, дорогие иномарки и сотни тысяч рублей наличными.





Понедельник, 12 августа 2019 г. 146

Источник: Портал Информер