Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов застрелился в зале суда

Бывший начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов, совершивший самоубийство в зале Чертановского суда Москвы, был тяжело болен.
Якобы у полковника была четвертая стадия рака, однако его приговорили к трем годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве. После оглашения приговора Свиридов покончил с собой, выстрелив себе в голову.
Как Свиридов сумел пронести оружие в здание суда, неизвестно.
Напомним, что Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова. До оглашения приговора, он находился под подпиской о невыезде.
Среда, 12 февраля 2020 г. 94
Источник: Портал Информер