Эксперты включили Крым в число регионов с предсказуемыми результатами выборов

В Единый день голосования 8 сентября 2019 г. состоятся выборы депутатов региональных парламентов в 13-ти субъектах федерации, в том числе в Республике Крым и в Севастополе.
В Москве на круглом столе «Итоги первого этапа избирательной кампании – 2019», состоявшемся в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО), эксперты оценили перспективы «партии власти» сохранить большинство на предстоящих выборах региональных парламентов. Крым в экспертных прогнозах вошел в число девяти регионов с предсказуемыми результатами выборов, где «Единой России» удастся сохранить большинство мест в парламенте. В базовом докладе ФоРГО говорится, что «ЕР определенно удержит и, возможно, даже укрепит свое представительство в парламентах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Марий Эл, Татарстана, Тывы, а также Брянской, Волгоградской и Тульской областях». Одной из причин таких результатов политологи называют отсутствие в большинстве перечисленных регионов у КПРФ, ЛДПР и Справедливой России по-настоящему сильных отделений.
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