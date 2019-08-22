Эксперты констатировали интеграцию Крыма и Севастополя в электоральное пространство России

На круглом столе, состоявшемся в Симферополе, руководитель регионального филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Наталья Киселева констатировала, что интеграция Крыма и Севастополя в электоральное пространство Российской Федерации состоялась. Это мнение высказали подавляющее большинство политологов и социологов из Крыма и Севастополя, участвовавших в экспертном опросе.

Интеграция Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации предполагала вхождение регионов не только политико-правовую и социально-экономическую сферу, но и электоральную составляющую. В период с 2014 г. по 2018 г. жители Республики Крым, обладающие избирательным правом, «прошли» полный электоральный цикл, принимая участие в выборах регионального парламента в 2014 г., депутатов Государственной Думы РФ в 2016 г. и в президентских выборах в 2018 г. Сравнение электорального поведения и политических предпочтений крымских избирателей на этих выборах с аналогичными характеристиками в других регионах позволяет оценить интеграцию крымчан и севастопольцев в электоральное пространство Российской Федерации.

Новости партнеров



Иван Родион

Источник: Крымские новости