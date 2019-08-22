Эксперты Крыма и Севастополя прогнозируют явку на выборах региональных парламентов и оценивают партийные шансы

22 августа 2019     18
Эксперты Крыма и Севастополя прогнозируют явку на выборах региональных парламентов и оценивают партийные шансы

Руководитель Филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе Наталья Киселева представила на круглом столе результаты экспертного опроса, посвященного предстоящим выборам депутатов Крыма и Севастополя.

В ответах на вопрос о динамике электоральной активности, большинство экспертов сошлись во мнении, что явка снизится в обоих регионах. Более 60% политологов и социологов считают, что явка снизится и Крыму, и в Севастополе.

При этом 60% экспертов предполагают, что в Республике Крым явка будет выше, чем в Севастополе, а 32% – придерживаются противоположного мнения.

Отмечая, что в 2014 году, в парламенты Крыма и Севастополя прошли только по 2 партии, представители экспертного сообщества прогнозируют изменение партийной структуры депутатского корпуса на предстоящих выборах.

Все эксперты считают, что «Единая Россия» преодолеет проходной барьер на выборах депутатов Крыма и Севастополя. 79% полагают, что ЛДПР преодолеет избирательный барьер на выборах в Крыму, 87% придерживаются такого же мнения, говоря о выборах в Севастополе. О преодолении 5-процентного барьера КПРФ на выборах крымского парламента говорят 58% экспертов, а на выборах севастопольского заксобрания – 78%. Менее 20% полагают, что есть шансы преодолеть проходной барьер у «Справедливой России» – соответственно 17% в Крыму и 13% в Севастополе. 13% экспертов полагают, что у партии «Родина» в Крыму есть шансы на прохождение в парламент.

Насколько экспертное мнение совпадает с мнением избирателей Крыма и Севастополя мы узнаем после выборов, которые состоятся 8 сентября 2019 г.

Новости партнеров


Римма Лисичкина
Источник: Крымские новости

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В севастопольской бухте Омега появятся новые общественные пространства
В севастопольской бухте Омега появятся новые общественные пространства

На месте недостроев, заброшенных и замусоренных участков в районе пляжа бухты Омега появятся современные общественные пространства – парки, объекты детского …


Опрос «ИНФОРМЕРа»: что бесит севастопольцев накануне выборов в Законодательное собрание города (ВИДЕО)
Опрос «ИНФОРМЕРа»: что бесит севастопольцев накануне выборов в Законодательное собрание города (ВИДЕО)

Каждого из нас когда-либо что-то выводило из себя или кто-то портил нам настроение… Например, работа — изнурительное и нервное времяпровождение, принудительное заточение в …


Вести Севастополь 22.08.2019
Вести Севастополь 22.08.2019. Выпуск 17:00

Главные темы выпуска: – Участки с недостроенными зданиями в бухте Круглая могут изъять в пользу города. А контракт с оператором пляжа …


В Гагаринском районе Севастополя демонтируют ярмарку
В Гагаринском районе Севастополя демонтируют ярмарку

Временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев поручил департаменту городского хозяйства до конца недели демонтировать ярмарку, расположенную в Гагаринском районе у …


Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты

Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат, сообщает …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты