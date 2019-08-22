Эксперты Крыма и Севастополя прогнозируют явку на выборах региональных парламентов и оценивают партийные шансы

Руководитель Филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе Наталья Киселева представила на круглом столе результаты экспертного опроса, посвященного предстоящим выборам депутатов Крыма и Севастополя.

В ответах на вопрос о динамике электоральной активности, большинство экспертов сошлись во мнении, что явка снизится в обоих регионах. Более 60% политологов и социологов считают, что явка снизится и Крыму, и в Севастополе.

При этом 60% экспертов предполагают, что в Республике Крым явка будет выше, чем в Севастополе, а 32% – придерживаются противоположного мнения.

Отмечая, что в 2014 году, в парламенты Крыма и Севастополя прошли только по 2 партии, представители экспертного сообщества прогнозируют изменение партийной структуры депутатского корпуса на предстоящих выборах.

Все эксперты считают, что «Единая Россия» преодолеет проходной барьер на выборах депутатов Крыма и Севастополя. 79% полагают, что ЛДПР преодолеет избирательный барьер на выборах в Крыму, 87% придерживаются такого же мнения, говоря о выборах в Севастополе. О преодолении 5-процентного барьера КПРФ на выборах крымского парламента говорят 58% экспертов, а на выборах севастопольского заксобрания – 78%. Менее 20% полагают, что есть шансы преодолеть проходной барьер у «Справедливой России» – соответственно 17% в Крыму и 13% в Севастополе. 13% экспертов полагают, что у партии «Родина» в Крыму есть шансы на прохождение в парламент.

Насколько экспертное мнение совпадает с мнением избирателей Крыма и Севастополя мы узнаем после выборов, которые состоятся 8 сентября 2019 г.

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Римма Лисичкина

Источник: Крымские новости