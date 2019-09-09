Эксперты медиацентра «Выборы 2019» заявили о чистом ходе избирательной кампании в Севастополе

Сегодня эксперты медиацентра «Выборы 2019» подвели итоги работы информационной площадки, созданной с целью освещения хода избирательного процесса в Севастополе в Единый день голосования, особо подчеркнув, что выборы в Законодательное Собрание Севастополя прошли чисто, в рамках работы медиацентра не было выявлено серьезных нарушений.

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Светлана Рубцова, член Общественной палаты города Севастополя, участник рабочей группы по наблюдению за ходом голосования на избирательных участках, назвала медиацентр «уникальной площадкой».

«Медиацентр – это уникальная площадка, которая была создана силами журналистов и общественников нашего города с целью максимально объективно осветить ход выборов в Севастополе. Я представляю часть рабочей группы от Общественной палаты Севастополя, которая осуществляла общественное наблюдение за избирательными участками, мы в прямом эфире неоднократно делились своими мнениями о ходе голосования. Могу сказать, что уже сейчас можно сделать вывод о том, что серьезных нарушений на избирательных участках отмечено не было, в целом выборы можно считать состоявшимися», – отметила Рубцова.

Сергей Горбачев, председатель Севастопольской региональной организации «Союз журналистов России», подчеркнул, что цель по предоставлению объективной картины хода выборов в Законодательное Собрание города Севастополя, которую ставил перед собой медиацентр, выполнена.

«Работа медиацентра была организована с тем, чтобы в режиме онлайн продемонстрировать всем картину выборов, предоставить возможность пообщаться с авторитетными спикерами, понять, что выборы в нашем городе проходят легитимно, открыто, прозрачно. Для журналистов медиацентр – это возможность пообщаться с интересными людьми не только по проблематике выборной кампании, но и по другим направлениям деятельности, в частности, обсудить вопросы развития Севастополя», – сказал Горбачев.

В Единый день голосования на вопросы журналистов ответило порядка 50 спикеров, в числе которых политологи, общественники, представители сферы культуры.

«В Единый день голосования медиацентр посетило много экспертов, это представили различных партий, различных религиозных конфессий, были и политологи, и социологи. В режиме реального времени мы могли увидеть объективную информацию с избирательных участков, с Севизбиркома, услышать мнение экспертов по ходу голосования», – сказала Рубцова.

В работе медиацентра приняли участие депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин, депутат Государственной Думы Дмитрий Белик, председатель Законодательного Собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко. Также представители СМИ в режиме видеосвязи смогли задать свои вопросы федеральному политологу, политтехнологу и публицисту Дмитрию Орлову.

Напомним, медиацентр «Выборы 2019» начал свою работу 2 сентября и был создан инициативной группой Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России, Севастопольского регионального отделения Российского общества политологов. В установочной пресс-конференции, посвященной созданию медиацентра, принял участие председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко.

Источник: Портал Информер