Эксперты медиацентра «Выборы 2019» заявили о чистом ходе избирательной кампании в Севастополе

Сегодня эксперты медиацентра «Выборы 2019» подвели итоги работы информационной площадки, созданной с целью освещения хода избирательного процесса в Севастополе в Единый день голосования, особо подчеркнув, что выборы в Законодательное Собрание Севастополя прошли чисто, в рамках работы медиацентра не было выявлено серьезных нарушений.
Светлана Рубцова, член Общественной палаты города Севастополя, участник рабочей группы по наблюдению за ходом голосования на избирательных участках, назвала медиацентр «уникальной площадкой».
«Медиацентр – это уникальная площадка, которая была создана силами журналистов и общественников нашего города с целью максимально объективно осветить ход выборов в Севастополе. Я представляю часть рабочей группы от Общественной палаты Севастополя, которая осуществляла общественное наблюдение за избирательными участками, мы в прямом эфире неоднократно делились своими мнениями о ходе голосования. Могу сказать, что уже сейчас можно сделать вывод о том, что серьезных нарушений на избирательных участках отмечено не было, в целом выборы можно считать состоявшимися», – отметила Рубцова.
Сергей Горбачев, председатель Севастопольской региональной организации «Союз журналистов России», подчеркнул, что цель по предоставлению объективной картины хода выборов в Законодательное Собрание города Севастополя, которую ставил перед собой медиацентр, выполнена.
«Работа медиацентра была организована с тем, чтобы в режиме онлайн продемонстрировать всем картину выборов, предоставить возможность пообщаться с авторитетными спикерами, понять, что выборы в нашем городе проходят легитимно, открыто, прозрачно. Для журналистов медиацентр – это возможность пообщаться с интересными людьми не только по проблематике выборной кампании, но и по другим направлениям деятельности, в частности, обсудить вопросы развития Севастополя», – сказал Горбачев.
В Единый день голосования на вопросы журналистов ответило порядка 50 спикеров, в числе которых политологи, общественники, представители сферы культуры.
«В Единый день голосования медиацентр посетило много экспертов, это представили различных партий, различных религиозных конфессий, были и политологи, и социологи. В режиме реального времени мы могли увидеть объективную информацию с избирательных участков, с Севизбиркома, услышать мнение экспертов по ходу голосования», – сказала Рубцова.
В работе медиацентра приняли участие депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин, депутат Государственной Думы Дмитрий Белик, председатель Законодательного Собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко. Также представители СМИ в режиме видеосвязи смогли задать свои вопросы федеральному политологу, политтехнологу и публицисту Дмитрию Орлову.
Напомним, медиацентр «Выборы 2019» начал свою работу 2 сентября и был создан инициативной группой Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России, Севастопольского регионального отделения Российского общества политологов. В установочной пресс-конференции, посвященной созданию медиацентра, принял участие председатель Севастопольской избирательной комиссии Сергей Даниленко.
Источник: Портал Информер