Эксперты рассказали о причинах аварии плавдока и подлодки в Севастополе

Док ПД-16 и находившаяся в нем списанная подлодка «Святой князь Георгий» затонули в Севастополе из-за отсутствия эффективного механизма взаимодействия флота и промышленников по вопросам утилизации устаревших кораблей. Об этом заявили «Известиями» эксперты.

«Пока идут долгие и сложные процедуры согласования множества вопросов, вышедшие из строя объекты продолжают разрушаться. Корабль ВМФ — это прежде всего государственное имущество, отметил военный историк Дмитрий Болтенков. После выведения из состава флота с него должны быть извлечены все драгоценные металлы, все ценное и секретное оборудование. После этого необходимо найти предприятие, желающее утилизировать имущество», – отмечает издание.

Док 1938 года постройки и подлодка 1981 года постройки уже несколько лет назад были выведены из состава флота и ожидали утилизации. В ночь на 15 декабря, они затонули в Южной бухте Севастополя.

В настоящее время подлодка частично всплыла и была доставлена к месту ремонта. Сейчас проводятся работы для подготовки ее буксировки к месту утилизации. Об этом заявили в штабе Южного военного округа. Плавучий док обследуют водолазы и роботы. Его судьбу решит специально созданная комиссия с участием представителей флота и ВПК.

Тендер на утилизацию объектов Минобороны объявило еще три года назад, но данных о заключении контракта на сайте так и не появилось.

По словам экспертов, подобные происшествия будут происходить и дальше, если взаимодействие флота и промышленников не будет плотнее.

«Можно себе представить, в каком состоянии там металл. Очевидно, он давно изъеден ржавчиной», – отметил экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов.

Врио губернатора Михаил Развожаев прокомментировал следующим образом: «В настоящее время все необходимые работы произведены. С утра мы были на связи с командованием флота – военные сделали все слаженно. Работы по ограждению разлива нефтепродуктов оперативно завершены.

Корпус лодки уже пришвартован к причальной стенке – завтра его отправят на утилизацию. Судно уже давно не служит флоту, сейчас ускоренными темпами проведут мероприятия по утилизации. Плавдок также будет поднят и утилизирован. Никакой опасности для жизни людей и экологии этот инцидент не представляет».







Понедельник, 16 декабря 2019 г. 339

Источник: Портал Информер