Эксперты рассказали СМИ о том, как изменится жизнь Крыма после открытия железнодорожного моста

Железнодорожное сообщение по Крымскому мосту позволит уже в следующем году увеличить турпоток на полуостров, а в перспективе позволит снизить цены на продукты и строительные материалы, а также оживить строительную отрасль в Крыму и Севастополе. В этом уверены опрошенные ТАСС эксперты и представители крымских властей.

Первый поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь по Крымскому мосту отправится 23 декабря, время в пути составит 43,5 часа, а 24 декабря отправится первый поезд из Москвы в Симферополь, время в пути которого займет 33 часа. Грузовые поезда начнут следовать на полуостров на полгода позже.

“Мы уверены, что добавится туристический поток в Крым после открытия железнодорожного сообщения. Особенно путешествие на поезде будет выгодно любителям семейного туризма и отдыха, билеты ведь обойдутся дешевле, чем на самолет”, – рассказал ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета Крыма Алексей Черняк.

Напомним, что по итогам 2018 года в Крыму побывало около 6,8 млн человек. В этом году к началу декабря на полуострове побывало более 7,2 млн туристов.

“Направление новое для Крыма, абсолютно. Билеты расходятся достаточно хорошо. За месяц их продано уже более 50 тыс. штук. Это хорошая динамика”, – заявил Он также считает важным событием открытие грузового сообщения по Крымскому мосту. Оно даст возможность не только наполнить регион товарами общего потребления, продуктами питания, но и снизить цены на полуострове, уровняв их с ценами в ближайших к Крыму регионах, в первую очередь с Кубанью.

В этих целях планируется строительство крупных оптовых хабов к 2021 году, где будут накапливаться не только продтовары, но и строительные материалы.

“Для того, чтобы начинала падать ценовая политика, сперва эту массу товаров необходимо накопить в Крыму, тогда начнется падение цены. Это в свою очередь даст возможность удешевить стоимость путевок, потому что любому санаторию нужны точно также и продукция массового потребления, и продукты питания, и бытовая химия, и те же стройматериалы, потому что каждый год они проводят ремонт и обновляются”, – сказал Черняк.

По его словам уже в 2021 году, когда наладится график движения железнодорожных составов, в Крыму начнется подъем в курортной сфере, ожидается бум строительства отелей на полуострове.

“Из-за нехватки стройматериалов держится высокая цена, происходит очень сильное удорожание объектов. Поэтому запуск грузового сообщения, не сразу, а в 2021 году даст, я бы сказал, строительный бум в курортной отрасли. В 2020 году будут изменения, но они не будут столь резкими и глобальными, ведь пойдут только первые поезда, пройдет обкатка их обслуживания и всей инфраструктуры. Работы будет очень много”, – подчеркнул он.

В строительной отрасли также считают, что грузовое сообщение по железной дороге снизит цены на щебень и речной песок.

“Есть много стройматериалов, цены на которые по логистике будут снижены. Песок, щебень, которые идут на верхние слои дорожного покрытия и которых в Крыму практически нет. Доставка их железнодорожными “вертушками” будет дешевле. Одно дело – 100-200 км расстояние, тут и грузовик возьмет, а другое дело – тысячи километров. Так что в целом строительство выиграет”, – сказал член комитета по строительству, транспорту и ТЭК Госсовета Крыма и руководитель одной из крупных строительных фирм “Юждорстрой” Игорь Аржанцев.

“Мы считали, что один вагон – это в среднем 60 т материалов. Чтобы довезти в Крым такое количество автомобильным транспортом, нужно как минимум три большие фуры. Это затраты на логистику, бензин и все остальное. Здесь же – прямые железнодорожные перевозки, что, вероятно, снизит стоимость материалов”, – сказал глава комитета по строительству, транспорту и ТЭК республиканского парламента Леонид Бабашов.

В Севастополе, как считает заведующий кафедрой “Финансы и кредит” Севастопольского государственного университета Сергей Тарасенко, положительный эффект будет в первую очередь для турбизнеса.

“Однозначно в выигрыше будет индустрия гостеприимства, правда, если расписание и маршруты будут удобны для туристов, а цены – ниже, чем на авиаперелет“, – отметил экономист.

Цены на жилье, считает собеседник, серьезно не снизятся – их формирует не только цена стройматериалов, но и другие факторы, в том числе спрос и предложение на квартиры. Высокие цены характерны для Севастополя так же, как для других городов курортной зоны.

Он уверен, благодаря железной дороге может возродиться морской порт, грузооборот которого в разы сократился после введения западных санкций.

Директор “Севастопольского винодельческого завода” Александр Жежель допускает, что возможность отправлять продукцию в другие регионы по железной дороге может понадобиться предприятию в недалеком будущем.

Александр Жежель

“Раньше было такое, что отправляли грузовые вагоны с продукцией. В ближайшее время, наверное, такой надобности нет. А потом посмотрим – если будет движение нормально организовано, то почему и нет”, – сказал Жежель.

Открытие железнодорожного сообщения, по мнению первого заместителя председателя Госсовета Крыма Ефима Фикса, имеет не только историческое значение.“Это говорит о том, как далеко шагнула инженерная мысль российских ученых и строителей. Многие поколения и исторические личности пытались запустить и мост, и движение по нему, это получилось только сейчас и только у российского Крыма”, – сказал он ТАСС.

По словам Фикса, запуск движения поездов открывает и новую страницу в экономической истории современного Крыма.

“Безусловно речь идет о возможности наполнения рынка, а также и расширения торгово-экономических отношений не только с другими субъектами РФ, но и с другими государствами, граничащими с РФ на Дальнем Востоке, Среднем Востоке и так далее. Я считаю, что открывается новое будущее российского Крыма”, – подчеркнул Фикс.







Понедельник, 23 декабря 2019 г. 253

Источник: Портал Информер