Эксперт в области безопасности о присутствии в Крыму иностранных спецслужб и их агентов

Сегодня Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил о задержании подозреваемой в государственной измене гражданки России.

По данным ЦОС, женщина была завербована украинскими спецслужбами. По заданию Главного управления разведки Минобороны Украины она собирала секретные данные военного характера. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Согласно санкции статьи гражданке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

«ИНФОРМЕР» попросил эксперта в области безопасности, военно-политического аналитика Яна Гагина прокомментировать данное сообщение.

«Информация о задержании агента ГУР МО Украины действительно достоверна. Разумеется, в Крыму есть присутствие иностранных спецслужб и их агентов, в том числе украинских. Их деятельность состоит из сбора информации, вербовки агентов, распространения межнациональной и межконфессиональной розни. Случай не первый и, к сожалению, не последний.

Работа по выявлению и пресечению враждебной деятельности ведётся непрерывно, на постоянной основе. Среди выявленных и задержанных ранее есть и чиновники, и военнослужащие (бывшие украинские), и специально заброшенные агенты (с деструктивными целями). Проявления деструктивной деятельности в Крыму и Севастополе, к сожалению, достаточно регулярны, как я говорил ранее, не без вмешательства и финансирования извне», — отметил Гагин.

По его словам, постоянно ведется работа правоохранительных органов, как наиболее яркие примеры результатов этой работы следует упомянуть следующие моменты:

2018

11 февраля в Симферополе сотрудники ФСБ РФ задержали за шпионаж гражданина Украины Константина Давыденко, который собирал и передавал спецслужбам Украины составляющие государственную тайну сведения о деятельности частей Росгвардии и сотрудников ФСБ.

2017

23 ноября сотрудники военной контрразведки задержали в Севастополе по подозрению в шпионаже гражданского служащего Черноморского флота.

Предположительно, задержанный выполнял задания украинских спецслужб, которые, в свою очередь, передавали информацию США.29 сентября 2017 года ФСБ сообщила, что в Симферополе задержали двух граждан России — Анну Сухоносову и Дмитрия Долгополова, которые передавали спецслужбам Украины информацию о деятельности Черноморского флота. Задержанный Долгополов является военнослужащим, его подразделение находится в Крыму.

2016

22 ноября 2016 года ФСБ России задержала в Севастополе бывшего сотрудника штаба Черноморского флота, который, по данным следствия, по заданию Минобороны Украины собирал сведения о деятельности флота. По сообщению Штаба Черноморского флота, он был уволен в запас в 2005 году.

21 ноября 2016 года стало известно об аресте фигуранта дела о подготовке диверсий в Крыму капитана 2 ранга Глеба Шаблия, который, использовав легенду бизнесмена, по указанию Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины выполнял разведывательные задания.

15 ноября 2016 года был задержан фигурант дела о подготовке диверсий в Крыму — полковник Главного управления разведки Украины Алексей Стогний.

Прикрытием для его основной деятельности в Крыму служил магазин канцелярских товаров в Севастополе.

Стогний — выпускник Севастопольского военно-морского института имени Нахимова по специальности «радиотехническое вооружение», служил на украинском флоте, затем был старшим офицером 13-го отдела первого департамента ГУР Минобороны Украины.

Украинские разведчики вели наблюдение за объектами Черноморского флота, планировали диверсии на инфраструктурных объектах (станции очистки воды, газораспределительные сети, электростанции, военные заводы).

9 ноября 2016 года в Крыму были задержаны участники диверсионно-террористической группы Минобороны Украины в составе трех человек.

14 ноября двое из них — Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов — дали признательные показания о службе в Главном управлении разведки и рассказали о целях и задачах своей работы в Крыму.

В частности, они отметили, что вели наблюдение за российскими военными подразделениями и подбирали объекты для диверсий.

По словам Штыбликова, чтобы легализовать свою деятельность в республике, он поступил на работу в подразделение Министерства обороны России в числе гражданского персонала. Бессарабов, в свою очередь, подтвердил, что является офицером отдела специальной разведки разведуправления штаба ВМС Украины.

На службе в ГУР — с 2008 года.

10 августа 2016 года ФСБ сообщила о предотвращении в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Один из задержанных по делу о предотвращенных терактах в Крыму Ридван Сулеманов признался в том, что его в октябре 2015 года завербовал сотрудник ГУР Минобороны Украины. Сулеманов работал под псевдонимом «Юзеф», его задачей был сбор информации военного характера на территории Крыма.

Кроме того, агент заложил муляжи бомб в аэропорту Симферополя и совершил звонок об угрозе взрыва.

Сообщения о заложенных бомбах должны были отвлечь внимание крымских правоохранителей и создать условия для успешного прохода в Крым украинских диверсионных групп, а также выявить реакцию правоохранителей на эти сообщения. На допросах агент признал, что ему обещали вознаграждение за каждый этап операции, рассказал о подробностях и контактах.

19 мая 2015 года стало известно, что шпион Службы безопасности Украины, который собирал сведения в Крыму, разоблачен и депортирован на Украину. По информации СМИ, 24-летний житель Днепропетровска Антон Локоть приехал в Крым по заданию СБУ, чтобы проводить разведку в районах дислокации береговых частей Черноморского флота с целью сбора данных о количестве техники и численности личного состава.

В его задачу также входили поиск и вербовка недовольных присоединением полуострова к России.

14 февраля 2019 года сотрудники УФСБ России провели обыски и задержали членов запрещенной террористической организации. В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1, ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Организация и участие в деятельности террористической организации) проведены обыски в Красногвардейском районе – по местам проживания и регистрации предполагаемого организатора и членов террористической организации.

В ходе обысков обнаружена и изъята литература экстремистской направленности, а также компьютерная техника и средства связи.

10 августа 2016 года сотрудник Федеральной службы безопасности погиб во время операции по задержанию террористов, готовивших диверсию на территории Крыма по заданию украинской разведки. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы безопасности России. Группу диверсантов обнаружили в ночь на 7 августа около Армянска в Крыму.

«При задержании террористов в результате огневого контакта погиб сотрудник ФСБ России», — сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Силовики также нашли 20 самодельных взрывных устройств, мощность которых превышает 40 килограммов в тротиловом эквиваленте, мины, гранаты и другое оружие, которое используют Вооруженные силы Украины.

Во время операции ФСБ ликвидировала агентурную сеть Главного управления разведки украинского министерства обороны. Были задержаны диверсанты, которые дают признательные показания. По информации силовиков, организацией диверсии занимался житель Запорожской области Евгений Панов, который работает на украинскую разведку.







Пятница, 29 ноября 2019 г. 300

Источник: Портал Информер