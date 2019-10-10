Эксперт прокомментировал проект реверсивного движения в Симферополе

На днях было публично объявлено, что эксперимент с реверсивным движением на восточном съезде в Симферополь оценивается положительно. Такую схему распределения транспортных потоков на полуострове применили впервые и в качестве эксперимента: он начался в середине августа и продлится еще месяц. Но уже сейчас обсуждается возможность использования реверсивного движения в других местах.

Для продолжения эксперимента рассматривается участок вдоль строящейся Соборной мечети до выезда на объездную, а, кроме того, обсуждается возможность введения реверсивного движения на дорогах в Большой Алуште и Большой Ялте: там всего три полосы. Окончательное решение будет принято специалистами Минтранса, служб автодорог и управлением ГИБДД по Республике Крым до конца года.

Директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов высказывает опасения, связанные с выбранным способом борьбы с пробами на въезде в Симферополь.

Будучи центром курортного региона, город посещают множество туристов, причем туристов-автолюбителей на собственных машинах.

«Организация реверсивного движения далеко не везде применяется в Российской Федерации. Может так случиться, что большая часть водителей увидит данный участок и средство регулирования впервые в своей водительской практике. Наверное, это будет являться серьезным риском возникновения на таких участках дорожно-транспортных происшествий», – считает Михаил Якимов.

По мнению эксперта, если рассматривать всю статистику дорожно-транспортных происшествий на участках с реверсивным движением, то часто это ДТП, связанные с тяжелыми последствиями для участников движения, в первую очередь для водителей и пассажиров транспортных средств.

Кроме того, по словам Якимова, организация дорожного движения с реверсивной полосой требует установки довольно большого количества технических средств. Также при принятии решения следует понимать, что этот участок улично-дорожной сети будет функционировать в условиях различных погодных условий: дождей, снегопадов.

Напомним, что для проведения эксперимента был выбран участок от перекрестка с улицей Глинки до улицы Арекет, где в самый пик курортного сезона скапливались большие пробки. Сейчас с шести утра до полудня автомобили двигаются в сторону Симферополя по реверсивному двухполосному участку. После 12 часов дня направление меняется: участок работает в сторону Керчи до полуночи. В остальное время ездить по нему запрещено.







Четверг, 10 октября 2019 г. 259

Источник: Портал Информер