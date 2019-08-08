Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался властям (ВИДЕО)

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан. Об этом сообщают киргизские СМИ.

Атамбаев сам решил сдаться властям. Силовики уже вывезли его из резиденции, где он находился в осаде.

Перед этим спецназу удалось ворваться во внутренний двор резиденции и нейтрализовать его сторонников. Поняв бессмысленность дальнейшего сопротивления, Атамбаев, после переговоров с властями, сдался.

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Ему грозит пожизненное заключение по обвинениям в коррупции.

Надо полагать, что к ним прибавятся и новые обвинения. Напомним, что в результате противостояния сторонников экс-президента и властей погиб 1 человек и более 50 получили ранения.





Четверг, 8 августа 2019 г. 1371

Источник: Портал Информер