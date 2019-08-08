Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сдался властям (ВИДЕО)

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан. Об этом сообщают киргизские СМИ.
Атамбаев сам решил сдаться властям. Силовики уже вывезли его из резиденции, где он находился в осаде.
Перед этим спецназу удалось ворваться во внутренний двор резиденции и нейтрализовать его сторонников. Поняв бессмысленность дальнейшего сопротивления, Атамбаев, после переговоров с властями, сдался.
Ему грозит пожизненное заключение по обвинениям в коррупции.
Надо полагать, что к ним прибавятся и новые обвинения. Напомним, что в результате противостояния сторонников экс-президента и властей погиб 1 человек и более 50 получили ранения.
Четверг, 8 августа 2019 г. 1371
Источник: Портал Информер