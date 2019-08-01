Экс-премьер-министр Украины назвал блокаду Крыма преступлением против человечества

1 августа 2019     16
Экс-премьер-министр Украины назвал блокаду Крыма преступлением против человечества

Организовав товарную блокаду Крыма, власти Украины осуществили геноцид населения полуострова, который представляет собой преступление против человечества. Об этом в видеообращении на своей странице в Facebook заявил экс-премьер-министр Украины Николай Азаров.

«В Крым осуществляли поставки продуктов питания наши области: Николаевская, Херсонская, Запорожская. Люди остались без продуктов питания. Нормально? По сути, осуществлялся геноцид населения Крыма. Вы же его считаете своим и граждан его — гражданами Украины, так что ж вы осуществляли геноцид по отношению к гражданам Крыма, ведь вы, по сути, осуществляли государственное преступление, преступление против человечества?!», — написал Азаров.

Он уточнил, что после объявления Киевом блокады «ни одна страна цивилизованного Запада не сделала никаких замечаний».

Вспомнив также водную и энергетическую блокаду полуострова, экс-премьер Украины подчеркнул, что сама «проблема Крыма» возникла вследствие госпереворота, который произошел в Киеве в феврале 2014 года.

В связи с этим он предложил участникам этого переворота, вошедшим в различные структуры государственной власти, и утверждающим, что Крым является территорией Украины, ответить на вопрос: что они «сделали такое, что Крым стал не наш?».

«Говоря о проблеме Крыма, надо было не делать того, что делали эти власти. Придет время, и данная проблема будет урегулирована, и не будет служить препятствием для восстановления нормальных отношений с Российской Федерацией — на основе учета, безусловно, наших и их национальных интересов», — заключил Азаров.


Четверг, 1 августа 2019 г. 365

Источник: Портал Информер

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