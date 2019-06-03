Экс-сотрудники прокуратуры отправились тюрьму

3 июня 2019    
Экс-сотрудники прокуратуры отправились тюрьму

3 июня 2019 года, рассмотрен Севастопольским городским судом и вступил в силу приговор в отношении двух бывших сотрудников городской прокуратуры. Они приговорены к лишению свободы за покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

В 2018 году старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Джавлах С. Н. и прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Севастополя Неплюхина С. Э. предложили своему знакомому предпринимателю Дружинскому А. И. выступить посредником в мошеннической схеме.

До потерпевшего, который победил в конкурсе на благоустройство пляжа «Парк Победы», через посредника была доведена информация, что сотрудники прокуратуры за 2 млн. рублей не станут пользоваться своими служебными полномочиями и признавать данный контракт незаконным. В действительности подсудимые не имели полномочий оказать влияние на результаты проведенного конкурса.

Предприниматель обратился в севастопольскую службу УФСБ России, под контролем которой проходила передача денег посреднику, а затем сотрудникам прокуратуры. Подсудимые не довели преступление до конца, так как были задержаны, поэтому суд квалифицировал преступление как покушение на мошенничество.

В суде фигуранты дела полностью согласились с предъявленным обвинением и ходатайствовали о его рассмотрении в особом (упрощённом) порядке, что, согласно законодательству, снижает размер наказания на треть.

С учётом смягчающих обстоятельств Джавлах С. Н. приговорён к трём годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей. После отбытия основного наказания ему в течение двух лет запрещено осуществлять функции представителя власти, подсудимый также лишён классного чина.

Наказание Неплюхиной С. Э. аналогично, кроме штрафа – она должна выплатить 700 тыс. рублей.

Севастопольский городской суд оказал в изменении вида наказания с колонии на условное осуждение.

Посреднику Дружинскому А. И. апелляционная инстанция изменила наказание на условное, сохранив срок – 2 года 6 месяцев. При смягчении наказания суд учёл ряд факторов, в том числе состояние здоровья осуждённого, наличие на иждивении троих детей, полное признание вины, содействие следствию, характер преступления и другие.

Мнение авторов и спикеров может не совпадать с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор уполномочил специально и публично.

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Россияне назвали лучший аэропорт Москвы
Россияне назвали лучший аэропорт Москвы

Российские туристы выбрали лучший аэропорт в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе онлайн-сервиса по продаже авиабилетов Ozon.travel, поступившем в редакцию …


ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО
ФАС проверит причину роста цен на ОСАГО

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверку трех страховых компаний, которые после майских праздников подняли цены на ОСАГО в Москве и …


В Керчи умер последний участник Керченско-Феодосийской десантной операции
В Керчи умер последний участник Керченско-Феодосийской десантной операции

В Керчи скончался ветеран Великой Отечественной войны, последний доживший до наших дней участник Керченско-феодосийской десантной операции Александр Лубенцов. Соболезнования родным и …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info