Экс-сотрудники прокуратуры отправились тюрьму

3 июня 2019 года, рассмотрен Севастопольским городским судом и вступил в силу приговор в отношении двух бывших сотрудников городской прокуратуры. Они приговорены к лишению свободы за покушение на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

В 2018 году старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Джавлах С. Н. и прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы прокуратуры Севастополя Неплюхина С. Э. предложили своему знакомому предпринимателю Дружинскому А. И. выступить посредником в мошеннической схеме.

До потерпевшего, который победил в конкурсе на благоустройство пляжа «Парк Победы», через посредника была доведена информация, что сотрудники прокуратуры за 2 млн. рублей не станут пользоваться своими служебными полномочиями и признавать данный контракт незаконным. В действительности подсудимые не имели полномочий оказать влияние на результаты проведенного конкурса.

Предприниматель обратился в севастопольскую службу УФСБ России, под контролем которой проходила передача денег посреднику, а затем сотрудникам прокуратуры. Подсудимые не довели преступление до конца, так как были задержаны, поэтому суд квалифицировал преступление как покушение на мошенничество.

В суде фигуранты дела полностью согласились с предъявленным обвинением и ходатайствовали о его рассмотрении в особом (упрощённом) порядке, что, согласно законодательству, снижает размер наказания на треть.

С учётом смягчающих обстоятельств Джавлах С. Н. приговорён к трём годам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей. После отбытия основного наказания ему в течение двух лет запрещено осуществлять функции представителя власти, подсудимый также лишён классного чина.

Наказание Неплюхиной С. Э. аналогично, кроме штрафа – она должна выплатить 700 тыс. рублей.

Севастопольский городской суд оказал в изменении вида наказания с колонии на условное осуждение.

Посреднику Дружинскому А. И. апелляционная инстанция изменила наказание на условное, сохранив срок – 2 года 6 месяцев. При смягчении наказания суд учёл ряд факторов, в том числе состояние здоровья осуждённого, наличие на иждивении троих детей, полное признание вины, содействие следствию, характер преступления и другие.

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