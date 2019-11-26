Экс-сотрудник СК РФ по Крыму получил 8 лет за взятку

Черноморский районный суд признал бывшего заместителя руководителя Раздольненского межрайонного следственного отдела главного следственного управления Следственного комитета по Республике Крым виновным в получении взятки в размере 800 тыс рублей. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Суд, всесторонне изучив материалы уголовного дела, признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев в колонии строго режима, со штрафом в размере двукратной суммы взятки – 1,6 млн рублей, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти и заниматься деятельностью, связанной с работой в правоохранительных органах, на срок четыре года», – говорится в сообщении.

В отношении соучастников по данному делу приговоры Черноморского районного суда вступили в законную силу.

Посреднику во взяточничестве назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года колонии общего режима. А взяткодатель получил семь лет, со штрафом в размере однократной суммы взятки в сумме 800 тысяч рублей. Суд счел назначенное наказание условным, с трехгодичным испытательным сроком.

Согласно материалам дела, в мае прошлого года в следственный отдел поступило заявление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью ввиду нанесенного последним предприятию ущерба в сумме 400 тыс рублей.

Осужденный, будучи должностным лицом, согласился возбудить уголовное дело за денежное вознаграждение, а также обещал содействовать в принятии решений в пользу заявителя. За выполнение обещания бывшему сотруднику СК через посредника передали 300 тыс рублей.

В июле того же года осужденный договорился с бывшим гендиректором ООО, в отношении которого возбуждено уголовное дело, о прекращении производства за вознаграждение в размере 500 тыс рублей.

Передача денег посреднику состоялась в августе прошлого года, после этого он отдал деньги сотруднику СК. При получении денег заместитель руководителя межрайонного следственного отдела был задержан сотрудниками правоохранительных органов.







Вторник, 26 ноября 2019 г. 803

Источник: Портал Информер