Экс-чиновника Севастополя привлекли к ответственности за взятку в крупном размере

2 декабря 2019     8
Экс-чиновника Севастополя привлекли к ответственности за взятку в крупном размере

В Севастополе перед судом предстанет 38-летний заместитель директора городского департамента по имущественным и земельным отношениям – начальника управления.

Он обвиняется в покушении на получение взятки в крупном размере (ч. 3 ст.30, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

«Бывший главный специалист департамента узнал от местной жительницы, что ей необходимо согласовать границы земельного участка в ТСН «Гидротехник», при этом ранее департамент в этой процедуре отказал. Госслужащий предложил помощь, оценив ее в 1 миллион рублей, половину из которых он планировал передать начальнику управления земельных отношений», – сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым и Севастополю.

Начальник управления по собственной инициативе лично встретился с кадастровым инженером и попросил внести изменения в межевой план. Далее он согласовал его, подписав необходимые документы.

Посредник получил от женщины оговоренную сумму, половину из которой передал доверенному лицу начальника управления.

Однако довести свой преступный умысел на получение взятки до конца злоумышленникам не удалось – преступление было пресечено сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

 



Понедельник, 2 декабря 2019 г. 1642

Источник: Портал Информер

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