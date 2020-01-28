Элегантная квартира-студия в Севастополе от «ИнтерСтрой»

Квартира-студия – это новый тип жилья на рынке российской недвижимости. Последнее время квартиры такой планировки стали всё чаще встречаться среди предложений от застройщиков. Прежде чем приобретать такую недвижимость необходимо разобраться во всех её особенностях.

Студия — это квартира, предполагающая одно общее жилое пространство, не разделённое никакими перегородками.

Исключением из этого правила является санузел. В такой квартире нет четкого разделения между гостиной кухней и спальней. Разделение пространства возможно только с помощью дизайнерских решений. Обычно такие апартаменты имеют вытянутую форму, одно окно без лоджии или балкона.

При этом зона кухни располагается ближе к выходу, а спальня находится возле окна. Иногда студиями называют квартиры смешанного типа. В них гостиная объединена с кухней, а спальня выделена в отдельную комнату.

Мода на студии появилась в нашей стране сравнительно недавно и пришла к нам с западных стран, где такие апартаменты пользовались популярностью у молодёжи творческой богемы.

С одной стороны, квартира-студия — это максимум простора и света, но с другой – не всех это впечатляет. Тем не менее, для некоторых категорий граждан студия будет оптимальным вариантом. Она отлично подходит одиноким людям и молодым парам.

Обычно такое жильё приобретают люди, ведущие активный деловой образ жизни и редко сидящие дома. Стоит отметить, что студии в эконом-классе стоят дешево, поэтому их покупают те, у кого не хватает денег на полноценную квартиру.

Приобретают такую недвижимость и представители творческих профессий, использующих студию одновременно как место проживания и художественную мастерскую. Для молодёжи безграничная студия — оптимальный вариант, символизирующий свободу. Старшее поколение более консервативно, так как его представители в большинстве выросли в небольших квартирах. Для них более уютно разделение на комнаты.

Чем отличается студия от квартиры:

Отсутствие прихожей

Возникает вопрос, готово ли помещение, чтобы предстать для гостей? Поэтому хозяину придется всегда следить за чистотой и порядком. Стоит принимать во внимание, что в комнату будет легко проникать грязь и пыль с улицы. Решить эту проблему может обустройство прихожей у входа в квартиру.

Кухня плавно перетекает в гостиную

Решить это неудобство можно, разграничив зоны. Например, кухню можно поднять на подиум, либо наоборот – на подиум поднять гостиную, если кухня имеет второстепенное значение. Но данное решение никак не спасет вас от запаха готовящейся еды, распространяющегося со стороны кухни по всей квартире. Частично решить эту проблему может хорошая система вентиляции помещения.

Спальня не является отдельной комнатой

Можно, конечно, поставить кровать у всех на виду, но есть более простой и романтичный способ — просто прикрыть её вуалью либо занавеской.

Интерьер квартиры-студии требует особого решения

Все элементы квартиры должны находиться в гармонии. Для этого часто требуется индивидуальная разработка дизайна.

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Источник: Портал Информер