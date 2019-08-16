Электробайки полезны, как и велосипеды

16 августа 2019     17
Электробайки полезны, как и велосипеды

Европейские ученые в статье, опубликованной в журнале Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, рассказали о преимуществах электробайка.

Авторы проанализировали состояние почти 10 тысяч жителей семи стран ЕС — активных пользователей обычных и электровелосипедов. В пересчете на метаболический эквивалент (характеризующий величину физических нагрузок через потребление кислорода на единицу массы тела) средний байкер получает почти такую же нагрузку, что и владелец велосипеда с электродвигателем.

Примерно одинаковыми оказались и индексы массы тела (BMI) для тех и других, в среднем составив 23,8 для пользователей электробайков и 24,8 — у обычных велосипедистов.Электробайк проще использовать на более длинных дистанциях, в том числе для ежедневных поездок на работу и обратно. В результате среднее расстояние поездки на них достигает 9,4 километра, тогда как у поездок на обычном велосипеде — только 4,8 километра.

По наблюдениям авторов, данные свидетельствуют, что переход от общественного и личного автотранспорта к электробайкам ведет к существенному повышению физической активности, тогда как потери в активности при переходе от велосипедов к электробайкам менее значительны.

«Это пилотный, но перспективный проект. В планах инициаторов до конца года создать порядка сотни базовых станций с наличием 10 самокатов на каждой. Электросамокат – это удобное средство передвижения и хороший способ проведения семейного досуга», – заявил Иван Кусов. 

Известно, что комплекс проката включает станции, которые позволяют заряжать самокаты. 

 

«Система полностью автоматического проката самокатов реализуется в Севастополе впервые. Мероприятие реализовано без привлечения бюджетных средств, силами севастопольских инженеров и программистов», – сообщил руководитель приоритетного проекта департамента экономического развития Петр Даричев. 


Пятница, 16 августа 2019 г. 483

Источник: Портал Информер

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