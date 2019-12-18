Энергетической отраслью Крыма будет руководить специалист из Москвы

18 декабря 2019     5
Энергетической отраслью Крыма будет руководить специалист из Москвы

Министерство топлива и энергетики Крыма возглавит специалист из Москвы. Об этом 18 декабря  сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«Сегодня будет назначен министр топлива и энергетики, новый министр будет, и он не участвовал в конкурсе («Твое правительство»). Человек из Москвы, и, я думаю, ситуацию поправит», – сказал Аксёнов.

Он не уточнил имя будущего министра, но заявил, что приоритетом работы нового руководителя будет усиление взаимодействия ресурсоснабжающих предприятий с гражданами.

«Нам необходимо разрядить ситуацию с техприсоединениями – это касается «Крымэнерго», вопрос присоединения к газовым сетям – также больной вопрос. Есть ряд моментов, где необходимо упростить процедуры общения граждан с нашими ресурсоснабжающими предприятиями. К сожалению, пока работа не на высоте», – подчеркнул Аксенов.

Напомним, что ранее Госсовет Крыма согласовал кандидатуры Вадима Волченко и Геннадия Нараева на должности министров курортов и туризма, а также экологии и природных ресурсов соответственно.



Среда, 18 декабря 2019 г. 1

Источник: Портал Информер

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