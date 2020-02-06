Эпидпорог по ОРВИ в Севастополе не превышен

Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу в Севастополе не превышен. Об этом сообщил внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Сергей Грыга.Всего четыре жителя региона за пять месяцев болели гриппом, а это в 10 раз меньше аналогичного периода прошлого года.

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Врачи подчёркивают: гриппа можно избежать. Об этом стоит позаботиться заранее, за несколько месяцев до начала эпидемиологического сезона. Самым эффективным методом профилактики остаётся вакцинация. В Севастополе она стартовала в сентябре и продолжалась до середины декабря.

Прививки делали в поликлинике по месту жительства, а также в мобильных амбулаториях на площади Нахимова, перед крупными торговыми центрами.

Также была организована работавыездных медицинских бригад на дом. В итоге было привитонаселения. Напомним, чтобы избежать эпидемии, достаточно вакцинироватьжителей региона.

«Основная опасность отказа от вакцинации – возможность заболеть гриппом при контакте с заболевшим. К тому же, человек, не прошедший вакцинацию, потенциально опасен для окружающих, – является вероятным переносчиком инфекционного заболевания. Сам же грипп грозит возможностью развития осложнений: вирусной пневмонией, которая, в свою очередь, крайне тяжело поддается лечению», – уточнил Сергей Грыга.

В Севастополе иммунизация уже несколько лет проводится с использованием вакцины российского производителя «Совигрипп».

Она хорошо зарекомендовала себя – по городу не было зарегистрировано ни одного осложнения после её применения, а количество заболевших гриппом существенно сократилось.







Четверг, 6 февраля 2020 г. 83

Источник: Портал Информер