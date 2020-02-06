Эпидпорог по ОРВИ в Севастополе не превышен

6 февраля 2020     21
Эпидпорог по ОРВИ в Севастополе не превышен

Эпидемиологический порог по ОРВИ и гриппу в Севастополе не превышен. Об этом сообщил внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Сергей Грыга.Всего четыре жителя региона за пять месяцев болели гриппом, а это в 10 раз меньше аналогичного периода прошлого года.

«По официальным данным с сентября на территории Севастополя зарегистрировано 34 тысячи случаев ОРВИ. Эпидемический порог по заболеваемости острой респираторной вирусной инфекцией и гриппом не превышен», – сообщил Сергей Грыга.

Врачи подчёркивают: гриппа можно избежать. Об этом стоит позаботиться заранее, за несколько месяцев до начала эпидемиологического сезона. Самым эффективным методом профилактики остаётся вакцинация. В Севастополе она стартовала в сентябре и продолжалась до середины декабря.
Прививки делали в поликлинике по месту жительства, а также в мобильных амбулаториях на площади Нахимова, перед крупными торговыми центрами.

Также была организована работа 110 выездных медицинских бригад на дом. В итоге было привито 48% населения. Напомним, чтобы избежать эпидемии, достаточно вакцинировать 45% жителей региона.

«Основная опасность отказа от вакцинации – возможность заболеть гриппом при контакте с заболевшим. К тому же, человек, не прошедший вакцинацию, потенциально опасен для окружающих, – является вероятным переносчиком инфекционного заболевания. Сам же грипп грозит возможностью развития осложнений: вирусной пневмонией, которая, в свою очередь, крайне тяжело поддается лечению», – уточнил Сергей Грыга.

В Севастополе иммунизация уже несколько лет проводится с использованием вакцины российского производителя «Совигрипп».

Она хорошо зарекомендовала себя – по городу не было зарегистрировано ни одного осложнения после её применения, а количество заболевших гриппом существенно сократилось.



Четверг, 6 февраля 2020 г. 83

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Бывшим украинским военным присвоили звание «Ветеран военной службы»
Бывшим украинским военным присвоили звание «Ветеран военной службы»

Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон о присвоении звания «Ветеран военной службы» тем, кто проходил военную службу в Вооруженных …


«Массандра» готова увеличить поставки вина в Китай, чтобы предотвратить заболевание вирусом
«Массандра» готова увеличить поставки вина в Китай, чтобы предотвратить заболевание вирусом

Гендиректор винодельческого предприятия «Массандра» Янина Павленко рекомендовала сухие красные вина в качестве профилактики. «Вы знаете, что красные натуральные сухие вина …


Телеведущий РЕН ТВ Андрей Добров стал лауреатом премии «Золотое перо России»
Телеведущий РЕН ТВ Андрей Добров стал лауреатом премии «Золотое перо России»

Высшую награду в области журналистки РФ — премию «Золотое перо России» получил автор и ведущий итоговой программы «Добров в эфире» …


В Севастополе появились поддельные сотрудники «Севэнергосбыта»
В Севастополе появились поддельные сотрудники «Севэнергосбыта»

В отдел по работе с бытовыми потребителями «Севэнергосбыта» в последние дни от жителей Ленинского района поступило несколько сообщений о людях, …


Михаил Развозжаев на заседании Госсовета внес предложения по развитию образования
Михаил Развозжаев на заседании Госсовета внес предложения по развитию образования

Состоялось заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев выступил на Заседании президиума с …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты