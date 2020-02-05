Эрдоган вновь угрожает войной

5 февраля 2020     21
Эрдоган вновь угрожает войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщает турецкое агенство Anadolu.Эрдоган отметил, что Турция будет отвечать ударами на нарушение договоренностей со стороны сирийской армии. Он также пожелал, чтобы Россия повлияла и остановила наступление Асада в Идлибе.

«Я попросил [президента России Владимира] Путина, чтобы силы режима [президента Сирии Башара] Асада отодвинулись за пределы турецких наблюдательных пунктов», — сказал Эрдоган.

По его словам, в ином случае Турция будет вынуждена сделать это собственными силами. Он также добавил, что в ближайшее время, возможно, встретится с Путиным.

Ситуация в Идлибе по состоянию на 4 февраля

Напомним, что 3 февраля Турция сообщила, что обстреляла сирийские войска после атаки на своих военных в провинции Идлиб. Перед этим Анкара обещала Дамаску отомстить за погибших в результате обстрела солдат: их оказалось по меньшей мере четверо.Эрдоган неоднократно грозил новой военной операцией в Сирии в случае, если ситуация в Идлибе не разрешится быстро. Он также обвинил Дамаск и Москву в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта.

9 января Эрдоган и российский президент Владимир Путин ввели режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, однако перемирие продержалось в Сирии сутки. 16 января сирийская армия возобновила военную операцию — это стало ответом на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня.



Среда, 5 февраля 2020 г. 498

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Сборную России по футболу отстраняют от участия в Чемпионате мира в 2022 году?
Сборную России по футболу отстраняют от участия в Чемпионате мира в 2022 году?

Арабский телеканал beIN SPORTS в своем Twitter-аккаунте сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в Чемпионате …


Очередное заседание суда по делу владельца парка «Тайган» Олега Зубкова назначено на 17 февраля
Очередное заседание суда по делу владельца парка «Тайган» Олега Зубкова назначено на 17 февраля

Адвокат владельца парка львов «Тайган» и зоопарка «Сказка» Олега Зубкова подал апелляцию на решение Белогорского районного суда о заключении предпринимателя …


В Симферопольском водохранилище подняли машину с телом девушки
В Симферопольском водохранилище подняли машину с телом девушки

Автомобиль «ВАЗ-2115» удалось поднять со дна Симферопольского водохранилища. В машине было обнаружено тело погибшей девушки. Спасательную операцию провели сотрудники Симферопольского отряда …


В Севастополе на случай выявления короновируса готовы 17 боксов
В Севастополе на случай выявления короновируса готовы 17 боксов

На 5 февраля под наблюдением медиков находятся 15 человек, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В Севастополе разработаны маршрутные …


Синоптики предупредили о ветре и гололедице в Москве
Синоптики предупредили о ветре и гололедице в Москве

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и гололедицы. Об этом в среду, 5 февраля, сообщается …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты