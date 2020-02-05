Эрдоган вновь угрожает войной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна имеет право защититься в сирийском Идлибе от атак со стороны армии сирийского президента Башара Асада. Об этом сообщает турецкое агенство Anadolu.Эрдоган отметил, что Турция будет отвечать ударами на нарушение договоренностей со стороны сирийской армии. Он также пожелал, чтобы Россия повлияла и остановила наступление Асада в Идлибе.

«Я попросил [президента России Владимира] Путина, чтобы силы режима [президента Сирии Башара] Асада отодвинулись за пределы турецких наблюдательных пунктов», — сказал Эрдоган.

По его словам, в ином случае Турция будет вынуждена сделать это собственными силами. Он также добавил, что в ближайшее время, возможно, встретится с Путиным.

Ситуация в Идлибе по состоянию на 4 февраля

Напомним, что 3 февраля Турция сообщила, что обстреляла сирийские войска после атаки на своих военных в провинции Идлиб. Перед этим Анкара обещала Дамаску отомстить за погибших в результате обстрела солдат: их оказалось по меньшей мере четверо.Эрдоган неоднократно грозил новой военной операцией в Сирии в случае, если ситуация в Идлибе не разрешится быстро. Он также обвинил Дамаск и Москву в нарушении договоренностей по деэскалации конфликта.

9 января Эрдоган и российский президент Владимир Путин ввели режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации, однако перемирие продержалось в Сирии сутки. 16 января сирийская армия возобновила военную операцию — это стало ответом на нарушение боевиками соглашения о прекращении огня.







Среда, 5 февраля 2020 г. 498

Источник: Портал Информер