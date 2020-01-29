Эрдоган обиделся на Россию

29 января 2020     4
Эрдоган обиделся на Россию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

По мнению Эрдогана, не только Москва, но и Иран перестали соблюдать договоренности по урегулированию ситуации в Сирии.

«Сейчас ничего такого вроде астанинского процесса не осталось. Он затих или его приглушили», — отметил Эрдоган.

 

Он добавил, что Турция, Россия и Иран должны возобновить переговоры.



Среда, 29 января 2020 г. 2

Источник: Портал Информер

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