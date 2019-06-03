Эсеры готовятся осенью захватить власть в Севастополе

Политотделу редакции «ИНФОРМЕРа» от жутко осведомлённого источника, близкого к руководству партии, стала известна первая пятерка партийного списка севастопольской организации партии «Справедливая Россия».

Как отметил наш источник, список “первой пятерки” эсеров предварительный, и не исключено, что в него могут быть внесены некоторые изменения.

Учитывая повышенный интерес наших читателей к избирательной кампании в Законодательное собрание Севастополя, а также отсутствия новостей от основных игроков, мы все-таки решили опубликовать список в том виде, в котором мы получили его от нашего источника.

Итак, вашему вниманию предлагаются фамилии тех, кто пойдет на выборы в Законодательное собрание под флагом “Спарведливой России”.

Первое место, как это и планировалось ранее, получил председатель регионального отделения партии Евгений Дубовик.

Поздравляем, Евгения Геннадьевича с тем, что он смог удержать штурвал партии в столь трудные для него времена!

Второе место получил Валентин Дьяченко. С 2012 по 2014 года, Дьяченко занимал должность начальника Главного управления Госземагентства в г. Севастополе. До этого, он находился на аналогичной должности в Крыму.

Несмотря на большое желание, в новую российскую реальность не вписался, и последние годы занимался бизнесом.

Валентин Дьяченко–>

Третье место, заняла Татьяна Ульянова. Известна тем, что занимала должность начальника управления культуры и туризма СГГА в 2012 -14 годах. В новые российские реалии, также не вписалась, найдя себя лишь в региональном отделении «Справедливой России».

Татьяна Ульянова

Четвертое место получила Раиса Семенова. Известна, как председатель правления Фонда истории и культуры имени Геннадия Черкашина и как экс-председатель Гагаринского райсовета. Активный функционер регионального отделения партии «Справедливая Россия».

Раиса Семенова–>

Пятое место – занял Сергей Круглов. Пожалуй, наиболее известная фигура в списке, учитывая то, что он занимал должность начальника управления образования СГГА, а затем был директором Балаклавского военно-исторического музея.

Сергей Круглов–>

На настоящий момент, Круглов занимает должность руководителя Благотворительного фонда «Матросский бульвар», созданного бизнесменами города с целью окончания работ по реконструкции бульвара.

Круглова характеризуют, как хорошего организатора, грамотного управленца и человека, имеющего хорошие связи среди политической и деловой элиты Севастополя.

Что можно сказать о первой пятерки «эсеров»?

Если говорить откровенно, то список, уж очень слабый. Конечно же, в него вошли вполне достойные люди, имеющие и определенные финансовые возможности и хорошие связи в городе, но простому избирателю, эти фамилии почти ничего не говорят.

Хорошо известны, пожалуй, только Дубовик и Круглов, но последний, по не совсем понятным для нас причинам, оказался задвинут на пятое место.

На что же надеялся председатель местных «эсеров»?

Как сообщил нам всё тот же источник, Дубовик полагает, что нужное количество голосов перейдет к нему из лагеря сторонников «Единой России». Дескать, разочаровавшиеся в партии власти избиратели, отдадут свои голоса «эсерам».

Политотдел «ИНФОРМЕРа» это заявление улыбнуло и мы не разделяет этих чересчур оптимистичных настроений Евгения Геннадиевича.

Во-первых, разочаровавшиеся сторонники «Единой России», скорее предпочтут голосовать за коммунистов.

Во-вторых, учитывая то, что нам уже известно об избирательной программе «Единой России», а она будет опубликована уже в ближайшее время, севастопольское «ЕдРо», все-таки сохранит свой ядерный электорат от размывания.

Поэтому обвальное крушение и провал на выборах «ЕР» никак не грозит. Свою треть депутатских мест партия власти получит в любом случае, как бы кто-то не желал обратного результата

В третьих, насколько нам известно, а мы все-таки склоны доверять нашим источникам, финансы у «эсеров» очень ограничены и составить серьезную конкуренцию своим политическим противникам на выборах, они полноценно не смогут.

В любом случае, политотдел редакции “ИНФОМЕРА” желают Евгению Дубовику и возглавляемой им команде успехов на выборах и дальнейшей работы на благо Севастополя и его жителей.

Мнение авторов и спикеров может не совпадать с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор уполномочил специально и публично.