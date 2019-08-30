Эсер Белогорцев «наехал» на единоросса Чалого?

Как сообщили редакции «ИНФОРМЕРа» жители Корабельной стороны Севастополя, неизвестные люди распространяют в их районе некий манифест.

Фото этого манифеста мы предлагаем нашим читателям.

Эта агитационная продукция заинтересовала нас, мы решили внимательно ознакомиться с содержанием.

Как следует из манифеста, его автором является некое НКО «БФ «Милосердие». Мы попытались найти в реестре юридических организаций Севастополя следы этого благотворительного фонда, но потерпели неудачу.

То ли фортуна нам изменила, то ли эта организация существует исключительно на бумажном листе. К слову, какие-либо выходные данные сего печатного опуса тоже отсутствуют.

Но дальше стало куда как интересней. Как явствует из текста манифеста, его авторы обрушились с критикой на кандидата по 7-му округу Михаила Чалого, обвиняя его во всевозможных грехах.

Так, по словам авторов этого опуса, Чалый отметился в Законодательном собрании исключительно «совершенно провальной и безынициативной работой», все его шансы на победу заключаются только в известной в Севастополе фамилии.

Кроме того, авторы манифеста обвиняют Михаила Чалого в «пассивности» (надеемся, что не в сексуальном смысле), «отстаивании бизнес-интересов своего брата», а также в «безынициативности».

Политотдел редакции «ИНФОРМЕРа» никогда не был сторонником братьев Чалых. Тем более, не поддерживал Михаила Чалого. Мы согласны со всеми утверждениями авторов манифеста, за исключением, пожалуй, только «пассивности» Михаила Чалого, о которой нам ничего не известно.

Но, как спрашивал классик: «А судьи, кто?».

Ибо, хотя манифест и подписан НКО «БФ «Милосердие», мы предполагаем, что настоящим его автором является избирательный штаб Дмитрия Белогорцева.

Хотя, у нас и нет никаких доказательств, но самая обычная логика позволяет нам это утверждать. И в самом деле, было бы весьма сомнительно, что подобные опусы, на все лады расхваливающие Дмитрия Белогорцева, печатали бы его политические соперники по избирательной кампании.

В манифесте Дмитрий Белогорцев показан как «молодой энергичный политик нового поколения», отстаивающий интересы севастопольцев, хорошо известный на Корабельной стороне.

Ну, насчет известности, тем более, хорошей, авторы манифеста явно преувеличили. По нашей информации, о кандидате Белогорцеве на 7-ом избирательном округе практически никто не знает.

Как малоизвестно и о деятельности Белогорцева по защите интересов простых жителей нашего города. Недаром же даже авторы манифеста смогли вспомнить из биографии Белогорцева всего два таких случая – обсуждение Генплана Севастополя и скандал вокруг оптимизации 3-ой городской больницы.

То есть, получается, что с общественной деятельностью по защите интересов севастопольцев у Дмитрия Белогорцева, мягко говоря, не густо. И в этом отношении он ничем не отличается от «пассивного» Михаила Чалого, хотя и хочет предстать в глазах избирателей «активным» кандидатом.

Между тем, весь этот весьма странный заочный спор между «активным» и «пассивным» объясняется более чем просто.

Согласно социологическим исследованиям, которые проводили в том числе и московские фирмы, ни у Белогорцева, ни у Чалого нет никаких шансов на победу в избирательной кампании.

Может быть, именно поэтому в дело и идут столь странные методы агитации.

Продолжение следует…





Пятница, 30 августа 2019 г. 5983

Источник: Портал Информер