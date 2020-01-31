«Это абсолютно коррупционная ситуация». Скандальные госзакупки в Севастополе продолжаются

Последние полгода Севастополь отличается резонансными госзакупками: чиновники то «золотые» туалеты захотят закупить, то швейцарские часы, то джипы для собственных нужд. А вот на подарках сиротам к Новому году решили сэкономить. Вот и 2020-й чиновники начали с новых скандальных закупок. На уборку двух крупнейших парков города – парка Победы и Учкуевки – из казны предполагалось выделить более 60 млн рублей. Подробности – в материале «ФедералПресс».

За 60 миллионов влажной тряпочкой протрут парапет

В середине января стали известны результаты торгов по закупкам на оказание услуг по санитарному содержанию территорий парка Победы и парка Учкуевка в 2020 году. Тендер проводило ГБУ «Парки и скверы». За уборку парка Победы, крупнейшего в Севастополе, власти изначально предлагали 44 млн рублей. Контракт выиграло некое ООО «Лидер», которое попросило за свои услуги 33,7 млн рублей. Эта же компания взяла контракт и на уборку парка Учкуевка за 26,8 млн рублей, снизив цену с первоначальных 35,3 млн рублей.

За 60,5 млн рублей подрядчик должен ежедневно, в том числе в праздничные и выходные дни, убирать оба парка. В сумму включено подметание тротуаров, уборка случайных загрязнений и зеленой зоны, очистка урн пять раз в сутки и даже протирание влажной тряпкой парапетов. Напомним – это за 92 тысячи в день в парке Победы и за 73 тысячи рублей в парке Учкуевка.

Отметим, что последние 3,5 месяца 2019 года парк Победы убирала другая компания – ООО «Лайф-А» – за 7,7 млн рублей. В пересчете на год это 26,3 млн рублей, что почти на 18 млн рублей ниже первоначальной стоимости контракта, предложенной ГБУ «Парки и скверы». Примечательно и то, что сама закупка почему-то происходила в дни новогодних каникул – с 30 декабря до 8 января включительно, когда большинство компаний не работали.

«Врио губернатора Михаил Развожаев начал допускать первые серьезные ошибки. В частности, это проведение конкурса на уборку парков Учкуевка и парка Победы, когда прием заявок начался 30 декабря, а закончился в 6 утра в первый рабочий день после новогодних каникул – 9 января. Это абсолютно коррупционная ситуация. Развожаев не может это не понимать, но он на это идет. Попросил его прокомментировать ситуацию на его странице в фейсбуке, в итоге меня забанили», – говорит политтехнолог Эдуард Журавлев.

До этого ООО «Лидер», чьим учредителем является некто Алябьев Денис Владимирович, выигрывала контракт на капитальный ремонт сквера по улице Ласпинской в поселке Орлиное в июне 2019 года. Заказчиком выступало то же ГБУ «Парки и скверы», а сумма заказа составила 6,1 млн рублей. Сама компания основана в январе 2019 года. Теперь, видимо, она решила выйти на новый уровень.

Вопросов к стоимости контракта появится еще больше, если посмотреть на аналогичные закупки в соседнем регионе и сравнить объемы работ. Площадь парка Победы в Севастополе составляет 50 гектаров, Учкуевки – 22 гектара. Интересно, что уборка шести парков и скверов в Симферополе в 2019 году обошлась казне менее чем в 7 млн рублей. Это парк имени Гагарина, парк имени Шевченко, сквер 50-летия СССР, сквер по Архивному спуску, сквер Республики Крым и парк имени Тренева. Площадь только одного парка Гагарина составляет 36 гектаров, это на треть больше, чем занимает территория парка Учкуевка.

Видимо, вопросы к закупке появились не только у СМИ и горожан, так как во вторник, 22 января, на официальном сайте госзакупок произошли изменения. Власти опубликовали извещение об отмене протокола подведения итогов закупки по парку Победы. А вот итоги торгов по парку Учкуевка все еще в силе, при том что на уборку всей Северной стороны – района, где расположен парк, власти выделили 8 млн рублей.

Особняк за 67 миллионов для «экономии бюджета»

Покупка особняка для чиновников за 67,29 млн рублей позволит Севастополю сэкономить бюджетные деньги. Таким неоднозначным заявлением пояснили в правительстве города приобретение четырехэтажного здания площадью 546,5 кв. м с участком размером 324 кв. м в центральном районе, на улице Шварца, 29. Его купили в канун Нового года, 28 декабря.

Особняк, который приобрел в качестве административного здания аппарат губернатора и правительства, ранее арендовало консульство Польши в Севастополе. Он принадлежал местному бизнесмену Тиграну Арутюняну. Его компании ООО «Биотек» (оптовая торговля фармацевтической продукцией) и ООО «Тарон» (торговля химическими продуктами) являются постоянными поставщиками в госконтрактах, общая сумма которых превысила 5,5 млн рублей.

Купили здание для Контрольно-счетной палаты Севастополя. До этого она арендовала помещение на улице Воронина. Ежегодная арендная плата составляла 7 млн рублей. Как пояснили в пресс-службе правительства, благодаря такой покупке удастся существенно сэкономить. Михаил Развожаев отметил, что это запланированное приобретение.

Почему власти решили, что это оптимальный вариант вложения казенных средств, неясно. На официальном сайте госзакупок РФ дано пояснение, что сделка была проведена по неконкурентной процедуре закупки у единственного поставщика «в связи с невозможностью применения метода сопоставимых рыночных цен». Однако если все же сравнить цены на рынке недвижимости Севастополя, то можно найти, например, трехэтажный элитный кирпичный дом в Стрелецкой бухте площадью 500 кв. м за 35 млн рублей. Помещение свободного назначения в 1000 кв. м по улице Степаненко продается за 51 млн рублей, а офисное помещение в 500 кв. м на Античном проспекте – за 22,3 млн рублей. Соответственно, варианты на рынке есть, как и разброс цен.

Стоит также отметить, что за сумму в 67,3 млн рублей можно купить 897 кв. м жилья для социальных нужд. Это примерно 25 однокомнатных квартир. Напомним, что с января этого года предельная стоимость квадратного метра жилья, которое власти приобретают на торгах для сирот, ветеранов и многодетных семей, выросла до 75 тысяч рублей.

«А почему нельзя было создать закупку на постройку требующегося здания? Это было бы эффективнее с точки зрения освоения бюджетных средств. Тем более что Развожаев хотел создать в Севастополе ГУП, которое будет заниматься строительством таких объектов. Это несложный объект, на котором можно было бы обкатать этот механизм», – считает общественник Алексей Гладких.

«Золотые» туалеты, швейцарские часы и конфеты из машинного масла

Часть скандальных закупок последних месяцев новый глава Севастополя отменил, раскритиковав ответственных за это чиновников. Особо тут отметилось все то же ГБУ «Парки и скверы», которое ежегодно закупает лавочки, туалеты и урны в огромных количествах и по весьма спорной цене. Сначала госучреждение намеревалось купить 10 мобильных автономных туалетных модулей за 43,33 млн рублей, то есть 4,3 млн за штуку – по цене двухкомнатной квартиры в хорошем районе Севастополя. Горожане шутили, что за такую цену унитазы должны быть из золота. Но нет, в каждом модуле должно было быть техническое помещение и три кабинки с унитазами, раковинами и урна из нержавеющей стали. Журналисты тут же посчитали, что подобные модули можно приобрести у российских предприятий ЮФО за сумму в 3–4,5 раза меньше указанной в тендере, начиная от 900 тысяч рублей. Аналогичные предложения можно в избытке найти в интернете.

Не успел Развожаев как следует покраснеть за подчиненных и отменить эту госзакупку, как следом чиновники захотели купить 100 «золотых» урн по цене 3,7 млн рублей. То есть по 37 тысяч за урну из металлического профиля с деревянными вставками. Интересно, что аналогичные урны ГБУ «Парки и скверы» в декабре 2018 года купило по цене 5 тысяч рублей за штуку – за год, видимо, изделия подорожали более чем в семь раз. Закупку дорогих мусорников Развожаев также отменил.

Примерено в это же время пришлось отменять и конкурс по приобретению дорогостоящих швейцарских часов с кварцевым механизмом Ronda и ремешком из натуральной кожи и канцелярских ручек с символикой города-героя. Двести таких подарочных комплектов обошлись бы городу примерно в 817 тысяч рублей.

Не удалось чиновникам из правительства и покататься на люксовом автомобиле Toyota Land Cruiser 200 Executive Lounge в максимальной комплектации, который в июне 2019 года приобрел за 6 млн рублей ГУП «Центр эффективного использования собственности города». Еще до того, как закупкой начал интересоваться новый глава, департамент имущественных и земельных отношений ее аннулировал, а машину вернули предыдущему владельцу.

После всех этих историй Развожаев настоятельно порекомендовал своему заму Владимиру Базарову курировать закупки подчиненных, а особенно департамента городского хозяйства, в подчинении которого находится ГБУ «Парки и скверы». Глава последнего учреждения Александр Федяков был уволен сразу после новогодних праздников за «безалаберность». Кстати, предыдущего главу департамента городского хозяйства Михаила Тарасова в октябре 2019 года задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.

А вот на сладких новогодних подарках для детей-сирот, инвалидов и детей из многодетных семей чиновникам в декабре 2019 года удалось хорошо сэкономить. Департамент труда и соцзащиты населения Севастополя выделил на эти цели 3,5 млн рублей, но контракт выиграла некая компания «Хит-Трейд Торг» из города Иваново, снизив сумму до 1,5 млн рублей. В итоге один сладкий подарок подешевел с 320 до 170 рублей.

Общественники проверили содержимое таких коробок и выяснили, что они не соответствуют ни требованиям конкурсной документации, ни каким-либо критериям качества, так как сделаны в основном из пальмового масла, заменителей молочного жира неизвестного происхождения, консервантов и ароматизаторов. Как рассказала общественница Елена Голубева, некоторые конфеты воняли «смесью машинного масла и жженого сахара». После возмущений в соцсетях департамент соцзащиты выдачу подарков приостановил.

«Почему у нас такие вещи продолжаются, идет такая безалаберность и бесхозяйственность, я понять не могу. Не могу сказать, что все истории с госзакупками это вина губернатора. Он не может охватить все, на что-то ему указали. Но то, что система госзакупок не отлажена и требует пересмотра, а также жесткого контроля, это однозначно. Должна быть структура контроля, но она пока не выстроена. Менять систему нужно», – считает Алексей Гладких.

ФедералПресс

Источник: Портал Информер