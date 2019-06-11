Это видео можно смотреть бесконечно: депутат Закса Севастополя раскрыл всю правду о деятельности своих коллег

11 июня 2019     22
Это видео можно смотреть бесконечно: депутат Закса Севастополя раскрыл всю правду о деятельности своих коллег

Депутат Законодательного собрания Виктор Оганесян оценил по пятибалльной шкале работу исполнительной и законодательной власти Севастополя.

“Если можно поставить по пятибалльной шкале оценки, я как учитель оценил бы работу нашего правительства на твёрдую четвёрку, – заявил он в эфире гостелеканала “ИКС”. – Заксобранию я бы поставил два с плюсом”.

Он также отметил, что благодарен правительству за работу в области строительства и модернизации объектов образования, строящиеся и возведенные детские сады и школы, ликвидацию очереди в дошкольные и школьные учреждения, спортивные комплексы, повышение заработной платы молодым специалистам, решение квартирных вопросов севастопольцев.   

Из главных претензий к работе городского парламента были названы “склоки, скандалы и выяснение отношений”.

Оганесян заявил, что его возмутил текст принятого его коллегами постановления о работе правительства.

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Источник: Портал Информер

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